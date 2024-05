Reprodução O sambista foi liberado após duas semanas internado

Na última segunda-feira (6), Arlindo Cruz recebeu alta do hospital Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. O sambista estava internado desde 21 de abril após sofrer uma infecção respiratória.



O artista ficou em coma induzido após Acidente Vascular Cerebral (AVC) sofrido há sete anos. Além disso, Arlindo Cruz ainda lida com as sequelas, que o impossibilitam de falar e andar.

No dia 21 de abril, Arlindo Cruz foi internado novamente na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, após ter uma bradicardia. Seu ritmo cardíaco ficou irregular e ele foi encaminhado para a unidade hospitalar.

"Arlindo é portador de uma doença autoimune, e isso torna ele mais fragilizado. Ele é traquiostomizado, são sete anos acamado. Chegamos com um quadro de bradicardia, que foi controlado a tempo, graças a Deus e a força e a resistência que ele tem. Está tudo equilibrado novamente, dentro das possibilidades dele, dentro do quadro que ele se encontra, ele está muito bem. Está tudo sob controle (...) Não foi necessário CTI. Ele está numa semi-intensiva, do meu ladinho, sendo cuidado com tudo o que ele precisa e merece", explicou Babi Cruz ao jornal Extra.





Em março, sua esposa comentou sobre a última vez em que ouviu a voz do artista: "Hoje faz exatos sete anos que eu ouvi a voz, que eu conversei com Arlindo pela última vez, que eu vi um sorriso pela última vez, que eu estava encarando a vida com o olhar cheio de esperança, de prosperidade e, ao piscar, quando eu abri o olho, o meu mundo desmoronou, o meu castelo, desmanchou".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko