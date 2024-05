Divulgação A apresentadora admitiu que não sabe se ainda faz parte do programa

Em meio a diversas mudanças em seu elenco fixo, um nome ainda é mistério no programa Melhor da Tarde: Mamma Bruschetta. A fofoqueira mais querida do país está sem dar as caras na tela do vespertino da Band desde dezembro do ano passado, e nem ela mesmo sabe se ainda faz parte ou não da atração liderada pela amiga Catia Fonseca.





Em entrevista ao podcast Não É Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, Mamma deu mais detalhes sobre sua situação.



Em outubro de 2020, a apresentadora aceitou o convite de Catia Fonseca para trabalhar na atração ao seu lado. Mamma Bruschetta tornou-se um reforço do programa desde então, mas não recebeu mais convites para sua participação desde dezembro de 2023.

"Eu estou passando por uma fase agora que eu não estou entendendo direito, mas eu acho que é isso um pouco. A última vez que eu gravei na Band foi no Natal. Desde aí, eles foram fazer umas viagens. Então ficaram dezembro, janeiro e um pedaço de fevereiro viajando, ou seja, eu não participaria do programa mesmo. Quando voltou [a gravar], eu entrei na pneumonia. Então eu estou até hoje sem ir no programa, apesar de continuar lá. Até o dia que eu morrer, eu vou agradecer o fato da Catia dar o mesmo plano de saúde igual o que eu tinha no SBT. Então, eu ainda não sei se eu estou no programa ou se eu não estou, explicou.







A apresentadora esclareceu que não foi informada se continuava ou não da atração e que seu salário é definido pelas participações: "Eu recebo por participação. Eu sou colaboradora. [É garantido] Meu plano de saúde, então nem reclamo. Eu batalho em outros lugares para pagar aluguel e outras coisas. Então não sei ainda o que vai acontecer".

"Quinta-feira passada, eu fui buscar meu panetone e meus dois ovos de Páscoa que estavam lá. Aí vi o povo e falei: 'Tô bem'. Se eu não for mais aproveitada, paciência. Os meninos que estão lá são competentíssimos. Eu também não sei se a figura... Eu fico pensando do etarismo, da figura, da relevância e tal. No meu programa da rádio, eu tenho relevância. Aí eu sei que eu sou capaz. Eles apostam em mim. Eu não ganho grandes coisas, mas futuramente quem sabe?", concluiu.

A coluna procurou a Band por duas vezes para saber qual o status de Mamma Bruschetta em seu elenco, mas até a publicação desta reportagem não tivemos um retorno. Atualizaremos caso a emissora se manifeste.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko