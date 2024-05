Reprodução/Instagram A rapper contou mais detalhes de sua última gestação

Nesta segunda-feira (6), Fernanda Medrado participou do programa Selfie Service, apresentado por Lucas Selfie no YouTube, e revelou que permaneceu mais de 24 horas em trabalho de parto. A ex-participante de A Fazenda 13 queria ter sua terceira filha, Amber, em parto normal, mas precisou se submeter a uma cesárea. A rapper ainda admitiu que não gostou de viver a gestação de seus três filhos e explicou os motivos para esconder a revelação dos fãs.



Ao ser questionada pelo apresentador sobre o parto de cesárea, a artista apontou: "Foi, infelizmente. Queria [parto normal]. Eu internei. Fiquei horas lá. Quase 24 horas tentando o parto normal. A gente tentou induzir e nada acontecia. Chegou na última pílula que pode usar para induzir, que é o limite senão o bebê entra em sofrimento fetal, e aí tive que ir pra cesárea. Infelizmente. Já sendo mãe de dois de parto normal".

"Todas as minhas gestações eu fico super mal no período em que eu estou gestante. Eu não sou aquela mãe que fica arrumadona e super estilosa, igual têm várias mães (...) Autoestima lá em baixo. Afetou muito até no meu relacionamento. Bastante inclusive. Minhas gestações não são fáceis no período em que eu estou gestante", acrescentou.





Por fim, Fernanda Medrado esclareceu os motivos para ter mantido a gravidez escondida de seus fãs. "Primeiro porque tinha o risco da gestação. Eu fiquei muito assustada assim que eu descobri. Então, a princípio, eu falei: 'Não vou contar. Vou me resguardar'. Era mais uma gestação. Não é fácil, eu já sou mãe de dois. Não foi uma gravidez planejada, mas também não foi indesejada, porque eu sempre tive o sonho de ter uma menina. Sabendo que tinha essa possibilidade, já era uma coisa muito positiva. Por conta do susto de ter feito junto com uma cirurgia, falei: 'Vou segurar'. Fiquei com medo".

"Acredito muito em olho gordo e energia. Já vai todos os meus exs torcer contra. Quando passou dos três meses, eu tinha pensado em falar para todo mundo. Mas eu sei a cobrança que tem. Se eu ficasse postando, eu sei que as pessoas iam ficar perguntando sobre gestação. Não são assuntos que eu gostaria de abordar", explicou.

No dia 1° de maio, a rapper anunciou o nascimento de Amber, sua terceira filha. A desistente da 13° edição do reality show da Record comunicou o nascimento um dia após confirmar a gravidez. Em entrevista ao Leo Dias, Fernanda Medrado admitiu que descobriu a gravidez 15 dias após realizar uma cirurgia de lipoaspiração.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko