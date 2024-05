Reprodução Tentativa de puxada de tapete na Record deixa clima pesado





Uma situação bastante curiosa aconteceu na semana passada nos bastidores da Record: uma apresentadora bastante ambiciosa tem feito de tudo para derrubar outra profissional recém-contratada pela emissora, criando uma rede de intrigas nas redes sociais e também nos corredores da empresa com o objetivo claro e explícito de tomar o lugar da rival. Mas o tiro saiu pela culatra e a "invejosa" levou um puxão de orelha gigantesco da alta cúpula.







A coluna não vai expor os nome da puxadora de tapetes para não prejudicar a vítima desta história, que ficou muito abalada quando tomou conhecimento do plano maligno de sua rival, ainda mais pelo fato de nunca ter tido qualquer contato pessoal com a mulher que quer derrubá-la.

Recentemente, a recém-contratada pela Record passou por uma situação embaraçosa ao vivo, mas com seu jogo de cintura conseguiu contornar o rumo das coisas. Neste dia, a direção e a produção deram a ela o suporte necessário e ainda elogiaram a maneira espontânea e segura como lidou com o enfrentamento.

Acontece que sua rival vibrou com o deslize e foi para as redes sociais soltar indiretas sobre o ocorrido. E isso não pegou nada bem aos olhos da chefia. A coluna descobriu que esta apresentadora havia se oferecido à direção para ocupar o posto da novata antes de sua contratação, e usou o deslize recente para queimá-la internamente. Mas suas ações surtiram o efeito oposto.





Por mais que a "puxadora de tapetes" tenha aberto as asas para se mostrar grandona contra a novata, acabou ouvindo dos superiores que a casa está muito satisfeita com a contratação e ainda levou uma invertida da direção, que pediu para ela ser mais profissional e não criar constrangimentos com suas opiniões negativas nas redes sociais, ainda mais por serem direcionadas a uma colega de trabalho.

É importante expor aqui que os prints destas mensagens estão em posse da alta cúpula da Record, e que nenhum executivo gostou do que viu.



Há anos esta apresentadora tenta ocupar um posto de prestígio no elenco da Record e não mede esforços para crescer. O problema é que ela causa inúmeros desconfortos internos, e nem mesmo os demais apresentadores que atuam no mesmo projeto sentem qualquer simpatia por ela, justamente por classificá-la como uma pessoa difícil de conviver e até mesmo de trabalhar.



A coluna apenas lamenta este tipo de situação. Ainda mais pelo fato de saber que são duas profissionais que estão, cada uma em seu espaço, realizando sonhos profissionais.

Enquanto a recém-contratada executa sua função muito bem e presta atenção em todas as dicas e orientações para evoluir, a outra está mais preocupada em tomar o lugar da rival e tem ignorado o fato de que vem dando diversas informações erradas no programa em que comanda, sem contar o fator audiência, já que a atração despencou em números desde que foi efetivada no time.