Reprodução/Globo/Léo Rosario O público apontou uma perseguição dos jurados com o dançarino

No último domingo (5), Juliano Floss foi surpreendido com duras críticas após se apresentar na Dança dos Famosos. Os jurados apontaram que o tiktoker não teve uma boa performance e internautas acusaram os profissionais de perseguirem o competidor e de darem notas baixas para ele e sua professora, Dani Duran.



"No sabará e no riscado, você estava fora da batida. São movimentos executados na batida, no grave, e você estava fora. Você só volta a ter a pisada correta, dentro da batida forte, nas cruzadas. Por isso, eu não chego na nota máxima", disse Carlinhos Jesus após dar nota 8,8.

"Você trouxe muita jovialidade, em uma coisa que poderia parecer ordinário, você colocou leveza. Fora que você executou todos os passos com precisão. Música não é problema para você, você já ouvia esse tipo de música na barriga da sua mãe", acrescentou Zebrinha.

"Me permita discordar", disparou Carlinhos Jesus. "Funk é essa mescla. Vi agilidade, vi irreverência. A energia foi grande, claro que houve um desequilíbrio, isso acontece", admitiu Ana Botafogo. "Teve um desequilíbrio? Eu tô achando que você é uma inteligência artificial. Porque não é uma pessoa", questionou Carolina Dieckmann.







Nas redes sociais, internautas apontaram uma perseguição dos jurados com Juliano Floss. "Ao meu ver, o Juliano Floss é o melhor da competição. Esses jurados estão de marcação, ele foi ótimo!", comentou um dos usuários do Twitter/X. "Tá bom, o Juliano Floss tem a mania do TikTok, mas tá entregando bem mais do que alguns que são os queridinhos dos jurados. E eu falo mesmo!", disse outro.

"Os jurados técnicos da Dança dos Famosos seguem de boicote com Juliano Floss", concluiu outro. "Não defendendo o menino, mas acho feio que os jurados peguem mais pesado com o Juliano Floss porque ele já dança... Estão pegando no detalhe com ele. O resto tudo passa", apontou outro.

*Texto de Júlia Wasko

