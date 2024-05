Divulgação A apresentadora mostrou mais detalhes das enchentes

Nesta segunda-feira (6), Ana Paula Araújo foi enviada a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para cobrir as tragédias causadas pelas chuvas intensas e enchentes na região. A apresentadora relatou as dificuldades que ela e sua equipe da Globo tiveram para alcançar um lugar seguro para iniciar a transmissão ao vivo: "Chegar até aqui não foi nada fácil".



Ana Paula Araújo viajou acompanhada do repórter cinematográfico Rafael Nascimento e do editor-executivo do Bom Dia Brasil, Eduardo Teixeira. Os três não conseguiram pousar no aeroporto local. "Nós fomos para Santa Catarina. De lá, fizemos uma viagem de carro de sete horas. Quando chegamos aqui, a estrada estava boa, conseguimos vir bem. Porém, quando chegamos aqui, o que a gente encontrou no centro histórico de Porto Alegre foi alagamento para todos os lados", lamentou.

Nas imagens registrados pelos profissionais da Globo, é possível ver a capital do Estado totalmente embaixo d'água. As enchentes tomaram conta das ruas e os jornalistas solicitaram ajuda do Exército para chegar a um dos abrigos.







"Olha a altura da água aqui no centro de Porto Alegre, por onde a gente tá passando. Dá para ver que está no meio da placa, chegou na altura da janela daquela casa (...) A gente está tentando, agora, chegar no lugar onde as pessoas que estão sendo tiradas de casa e resgatadas estão sendo recebidas, um dos abrigos aqui. É a porta de entrada para as pessoas que vêm", apontou.

"Todo nosso agradecimento às pessoas que nos ajudaram a chegar aqui nesse ponto para mostrar essa situação bem complicada aqui no Rio Grande do Sul. Além desse ponto de atendimento para recolher as vítimas que chegam, outros pontos precisaram ser montados", acrescentou.

*Texto de Júlia Wasko

