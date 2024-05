Reprodução/Instagram A adolescente foi coroada Miss Delaware Teen USA

No dia 29 de abril, Kayla Kosmalski foi coroada Miss Delaware Teen Usa. A jovem de 17 anos com Síndrome de Down recebeu o título e chamou a atenção pelo momento histórico ao ser a primeira a atingir tal feito. De acordo com a mídia local, ela cativou "o público e os jurados com sua graça, charme e determinação inabalável". "Eu amo muito o palco, tenho muita confiança", admitiu a campeã.







Kayla Kosmalski está no último ano da Middletown High School e conquistou o título em sua segunda participação no concurso de beleza, realizado no Laird Performing Art Center da Tatnall School. Aos cinco anos, a jovem iniciou sua carreira artística neste meio e, 12 anos depois, irá representar Delaware na categoria Miss adolescente nacional, em agosto deste ano.



Ela ainda é líder de torcida, faz natação e se dedica ao ativismo pela inclusão das pessoas com deficiência. Segundo a CBS News, seu trabalho foi fundamental para a aprovação de uma lei, que inclusive recebeu o nome da miss, que visa orientar pessoas com deficiência em situações legais e burocráticas.





"Só quero dizer que as pessoas com Síndrome de Down podem fazer qualquer coisa em suas vidas. Eles são quem são. Eles são incríveis. Sejam gentis uns com os outros, e a síndrome de Down não me impede!", disse Kayla Kosmalski.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko