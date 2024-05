Reprodução/Instagram e Reprodução/RedeTV! Davi Brito irá processar assessora que foi escalada por sua mãe para trabalhar em sua equipe digital





Davi Brito e sua equipe jurídica estão correndo contra o tempo para ajuizar uma ação contra Elizangela Carlos, líder comunitária de Salvador que trabalhou de graça na assessoria do campeão do BBB 24 durante sua permanência no reality show. O motivo? Quebra de contrato de confidencialidade, difamação e danos morais. E quem afirma isso é o próprio advogado do futuro estudante de medicina.







Em breve conversa com a coluna, o advogado Ronaldo Monteiro afirmou que Elizangela não poderia se manifestar publicamente sobre os bastidores do trabalho que executou na equipe de Davi, e ainda mostrou a existência de um contrato que ela teria assinado, onde afirmava que sua atuação havia se dado de forma voluntária, ou seja, sem remuneração. No documento, o representante legal do ex-BBB afirma que há cláusulas de confidencialidade.

"Todos que participaram da equipe de Davi de forma gratuita, o contrato está assinado de forma gratuita, não tinham direito a receber nada. Todo mundo que entrou [na equipe], entrou de forma gratuita, de forma voluntária. Ela foi ao programa mentir e vai responder por isso", avisou Monteiro em mensagem de áudio enviada à coluna.

O motivo da ira de Davi e sua família é que Elizangela esteve no programa Superpop, apresentado por Luciana Gimenez na RedeTV!, na última quarta-feira (1º), e contou como entrou na equipe do campeão do BBB 24, quando ele ainda nem fazia parte do elenco fixo do programa.







Segundo ela, a mãe de Davi, Elizangela Brito, a procurou justamente por ser uma figura conhecida na região de Cajazeiras, em Salvador, por sua atuação como líder comunitária e bom relacionamento com a imprensa e figuras de poder. Elas já se conheciam previamente, e Elizangela Carlos topou ajudar a família.

A líder comunitária revelou que a mãe de Davi havia lhe proposto um acordo: não tinha dinheiro para remunerá-la no momento, mas que dividiria com ela tudo o que conquistasse financeiramente. "Ela me disse que se entrassem R$ 2 na conta, ficaria R$ 1 para cada", afirmou.

Elizangela Carlos aceitou a proposta e não pensou no dinheiro. Em conversa com Luciana Gimenez, seu empenho se deu pelo fato de saber que a família de Davi era muito pobre e a entrada no BBB 24 poderia mudar a realidade deles. Isso a motivou a acionar seus contatos na imprensa para divulgar que o "menino de Cajazeiras" estava no Puxadinho do reality e precisava de votos do público.

Segundo ela, graças a seu trabalho, foram viabilizados carros de som, participações da família de Davi em programas de rádio e TV, e até mesmo doações em dinheiro para que mãe e irmã do ex-BBB conseguissem colocar créditos em seus celulares para votarem e administrarem as redes sociais do rapaz.

Mas a líder comunitária afirmou que a relação azedou no momento em que a mãe de Davi começou a ganhar dinheiro. No Superpop, ela afirmou que Elizangela Brito mudou o comportamento e passou a acusá-la de passar a senha do perfil do Instagram do campeão para terceiros e também começou a sabotá-la nos bastidores.

Por conta destas falas no programa de Luciana Gimenez, a equipe jurídica de Davi, com a autorização do campeão do BBB 24, fez a ameaça do processo e promete levar a líder comunitária aos tribunais por uma suposta quebra de contrato de confidencialidade --que a impede de falar abertamente sobre estes bastidores--, e também por expor a mãe e a irmã do ex-motorista de aplicativo em rede nacional.