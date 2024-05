Reprodução/Instagram José Occhiuso foi demitido do SBT





O SBT demitiu nesta sexta-feira (3) José Occhiuso, diretor nacional de Jornalismo que estava na emissora por mais de 13 anos. Ele ocupava a chefia máxima do setor desde 2017, mas foi notificado hoje de seu desligamento. O motivo, segundo fontes da coluna, é o fator audiência, já que todos os noticiários da grade atualmente sofrem para brigar com a concorrência.







Occhiuso era um dos profissionais da confiança de Silvio Santos, e acatava as ordens mais mirabolantes de seu patrão sem questionar --mesmo que ele não concordasse com muitas delas. A contratação de Dudu Camargo e sua longa permanência no Jornalismo é um exemplo. O ex-diretor atendeu o pedido do dono da emissora em transformar o menino em âncora de telejornal, mesmo sendo contra sua chegada ao setor desde o primeiro dia.

O que pesou para sua saída foi o fato de que todos os programas que estavam sob sua responsabilidade não estão performando bem em audiência. Por conta da nova grade desenhada por Daniela Beyruti, o Jornalismo acabou ganhando um alto investimento para melhorar cenários, equipamentos e até ampliação de equipes.

Em comunicado enviado à imprensa, o SBT confirmou o desligamento de Occhiuso, mas não apontou os motivos. Disse apenas que a decisão se deu em comum acordo. Veja a nota na íntegra:





"A assessoria de comunicação informa que o SBT e o jornalista Jose Occhiuso decidiram, de forma consensual, encerrar o contrato entre as partes.

O SBT agradece toda a dedicação, profissionalismo e comprometimento de José Occhiuso ao longo dos anos, em uma parceria repleta de momentos marcantes, conquistas e admiração mútua, deixando as portas abertas para o jornalista, que segue para novos projetos profissionais.

José Occhiuso ingressou na emissora em 2011, iniciando seu trabalho como editor-executivo do SBT Brasil. Em seguida, desempenhou o mesmo cargo no Jornal do SBT. Em outubro de 2013, assumiu a direção de jornalismo em Brasília, cargo ocupado até o início de 2017.

De volta à São Paulo, Occhiuso assumiu a direção nacional de jornalismo implantando mudanças no SBT Brasil, promovendo debates nas eleições de 2018, e dinamizando o departamento.

Em 2020, durante a pandemia, os telejornais do SBT não pararam e produziram conteúdos sob sua coordenação, informando ao público as últimas notícias sobre a Covid, apoiando a toda programação. Na mesma época, também coordenou a parceria dos departamentos de jornalismo e digital, além da criação do portal de notícias SBT News, que, em 2023, ganhou espaço na programação do SBT com um telejornal ao vivo durante a madrugada.

Recentemente, José Occhiuso participou da renovação do SBT Brasil com a contratação de César Filho e o desenvolvimento do novo cenário."