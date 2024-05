Reprodução/Instagram Jesuita Barbosa é acusado por Danilo Costa de não pagar cachê por noitada sexual





Mais uma polêmica para o currículo de Jesuita Barbosa. A bomba desta vez é que o ator da Globo está sendo cobrado publicamente por um garoto de programa a pagar pelos serviços sexuais que ele contratou, usufruiu e foi embora sem remunerar o profissional. Nas redes sociais, o prestador de serviços e seus amigos têm feito uma pressão para que a dívida seja quitada.







Danilo Costa é o nome do profissional do sexo que acusa Jesuita de calote. Ele comentou em diversas fotos do ator que ainda aguardava o pagamento do programa contratado, mas tem sido ignorado solenemente. Seus seguidores e clientes viram as mensagens e quiseram entender o que estava acontecendo. E ele expôs tudo em seus Stories no Instagram.

"O Jusuita me contratou numa noite anterior para um programa. O combinado seria ficar uma hora por um valor X. Só que ele perguntou se poderia ficar a noite e tudo mais, se eu estava disponível. E eu acabei aceitando a proposta. Só que, deu 4 horas da manhã e ele disse que queria ir embora. Beleza. Eu fiquei aguardando ele se vestir e eu acabei dormindo nesse meio tempo", relatou o garoto de programa.

O problema, segundo ele, é que Jesuita simplesmente desapareceu e nunca mais o procurou para honrar com o valor que combinaram. Segundo Danilo, o cachê pela noite tórrida de sexo ficaria em R$ 1.200,00. "E ele simplesmente foi embora da minha casa, não me acordou nem me mandou mensagem no outro dia falando: 'Ó, Danilo me manda seu pix aí'".





A vida pessoal de Jesuita tem sido um emaranhado de escândalos recentemente. Mesmo com toda a projeção na Globo, onde protagonizou recentemente o remake de Pantanal, ele vem se expondo de maneira negativa. No ano passado, usou seus Stories do Instagram para denunciar o próprio namorado por agressão. Eles chegaram a terminar, mas reataram logo na sequência.



O vídeo da exposição de Danilo já saiu de seus Stories, mas o jornalista Matheus Viggo conseguiu salvá-lo e compartilhou em seu perfil nas redes sociais. Veja o desabafo do garoto de programa: