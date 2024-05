Reprodução/Instagram A ex-cunhada do campeão do BBB 24 publicou um indireta nas redes sociais

Nesta quinta-feira (2), Fabiana Rego publicou uma reflexão em seus Stories do Instagram e fãs de Davi Brito apontaram como uma indireta para o campeão do BBB 24. A irmã de Mani Rego chamou a atenção com a publicação feita logo após o ex-motorista de aplicativo ser fotografado em um jantar com a influenciadora digital Bárbara Contreras.

"Você pode dar banho no porco e colocar uma roupa bonita. Mas se ele topar com uma lama, ele vai rolar nela, a natureza dele é essa. Se não mudar o interior, não adianta", refletiu.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a ex-cunhada de Davi Brito compartilha possíveis indiretas em suas redes sociais. "Tem coisa que por mais que você tente guardar não dá pra esconder. A verdade". Em outro momento, ela compartilhou uma postagem do perfil Resiliência Humana com uma foto da irmã: "As pessoas não abandonam as pessoas que amam, elas abandonam as pessoas que usavam. Concorda?", postou recentemente.

Na última terça-feira (30), Davi Brito foi flagrado em um jantar com a influenciadora digital. Os dois já tinham se encontra há alguns dias em Salvador, na Bahia. Bárbara Contreras compartilhou em seus Stories do Instagram que o campeão do BBB 24 estava hospedado em seu condomínio.







"Eu fui abrir o portão, eu pensava que era minha amiga que tinha chegado. Eu meti a cara no carro, bicha, pensando que era a minha amiga e era ele, mulher. Eu fiquei mais rasa que o som. Aí, eu entrei na casa. Eu meti a cara no carro dele, porque eu não sabia. Aí, quando ele desceu do carro. Meu Deus. Desculpa. Ele veio aqui".





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko