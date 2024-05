Reprodução SBT Christina Rocha no 'Tá na Hora'





Christina Rocha foi demitida pelo SBT nesta quinta-feira (2). Embora a emissora tenha acabado de emitir um comunicado informando que a decisão se deu em comum acordo, a verdade é que a apresentadora acabou desligada por se recusar a trabalhar ao lado de Marcão do Povo no vespertino Tá Na Hora.







A apresentadora havia sido recontratada em 2008 e quase acabou demitida no ano passado com o fim do Casos de Família. Mas os executivos da emissora optaram por mantê-la no elenco por conta da reformulação da grade deste ano, e ela ficou prometida para comandar o atual vespertino.

O problema é que os desentendimentos com Marcão do Povo começaram logo nos primeiros dias de trabalho, e Christina não conseguia disfarçar seu incômodo em atuar ao vivo ao lado do apresentador. Ela ficou apenas duas semanas no ar, pediu afastamento por conta da morte de um parente, mas na hora de retornar às tarefas se recusou a reassumir o posto no telejornal.

Christina convocou uma reunião com os executivos para pedir outras oportunidades na emissora, sugeriu até mesmo o retorno do Casos de Família, mas seus apelos não surtiram efeitos, já que não há espaço para novos produtos na grade desenhada por Daniela Beyruti.





Com a recusa de retornar ao Tá Na Hora e a falta de espaço para ela na programação, não houve outra saída a não ser sua demissão. No comunicado enviado pelo SBT, há um tom de celebração da carreira de Christina, e a mensagem de que ela será sempre bem-vinda na emissora.

"A assessoria de comunicação informa que o SBT e a apresentadora Christina Rocha decidiram, em comum acordo, encerrar o contrato artístico entre a as partes. Christina é e sempre será parte importante da história da emissora, bem como da televisão brasileira, tendo contribuído de forma única e valiosa em todos os projetos para os quais foi designada", diz o início do comunicado.

"Christina Rocha iniciou sua trajetória no meio artístico como modelo. Sua beleza e carisma chamaram atenção de Wilton Franco, que a convidou para participar de filmes com Os Trapalhões. Em seguida, Christina chega à televisão no programa Aqui e Agora, da extinta TV Tupi, e em 1980, transforma-se em O Povo na TV, na TVS Rio."

"Já no SBT, a partir de 1981, Christina comandou diversas atrações em diferentes gêneros de programação como games, variedades, linha de shows, esporte e jornalismo. Dentre alguns programas que comandou, destacam-se Show da Tarde, A Mulher nas Olimpíadas, Musicamp, Sessão Passatempo com O Preço Certo, Aqui Agora, Alô Christina, Fantasia, além de participações como repórter."

"Em 2009, Christina tem a missão de reformular e comandar a nova fase do Casos de Família, imprimindo sua marca e tornando o programa um grande sucesso da grade vespertina do SBT, permanecendo quase 15 anos. Em 2024, Christina comandou o Tá na Hora. O SBT expressa profunda gratidão por todo o seu trabalho e comprometimento ao longo dos anos, deixando as portas abertas para Christina", encerra o comunicado enviado pela emissora.