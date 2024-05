Reprodução A produtora de moda anunciou sua novo nome social

Nesta quinta-feira (2), Matheus Mazzafera surpreendeu seus seguidores do Instagram ao confirmar que passou por uma redesignação sexual. Aos 43 anos, a agora produtora de moda confirmou a alteração em seu registro e anunciou seu novo nome social: Maya.







Na publicação, Maya Mazzafera compartilhou sua nova certidão de nascimento, onde consta seu novo nome e o "sexo feminino". A novidade chamou a atenção dos internautas e artistas, que demonstraram carinho nos comentários.

"Fico muito orgulhoso por poder ter te auxiliado na sua retificação de nome e gênero! Te desejo muitas felicidades, querida!", disse o advogado Julio Mota. "Lá vem ela", comentou Erika Hilton. "Vem Maya", comemorou Sabrina Sato. "Te amo", admitiu Ingrid Ohara.





Há alguns meses, rumores de que a youtuber realizou procedimentos de feminilização facial, cirurgia plástica e silicone ganharam peso. "Às vezes, o que precisamos é voltar para o útero da mamãe... mas essa opção não é possível. Eu estava sobrevivendo e não vivendo. Tive que dar um tempo de tudo para me encontrar. Era isso ou ir embora para outro plano. Precisei ficar longe da internet e me tratar. Mas já vou voltar e quero contar/compartilhar tudo com vocês. Vocês que sempre estiveram comigo", compartilhou na época.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko