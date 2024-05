Reprodução/Instagram O casal foi flagrado em um momento íntimo por um fã

Na última terça-feira (30), Viih Tube e Eliezer participaram do programa Surubaum, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, e revelaram que foram flagrados por um fã durante uma relação sexual. O casal estava em um festival de música eletrônica em Las Vegas, nos Estados Unidos, e decidiram que seria uma boa viver um momento íntimo em público.



"A gente estava na varanda, transando, quando a gente olhou para frente, tinha gente na varanda da frente assistindo e curtindo o sexo", esclareceu a influenciadora digital. "Aí ela quis parar, e falei assim: 'Ninguém conhece a gente aqui, vamos embora'", acrescentou o ex-BBB.

"Nessa mesma viagem, mas o moleque chegou na gente na hora em que a gente estava (fazendo sexo). A pessoa não percebeu, foi um fã (...) Tava no evento de música, e estava 'encaixado'. Eu tava atrás (dela), encaixado, no meio de todo mundo. Mas era um evento de música eletrônica, e a galera estava louca. De repente, reconheceram a gente, e chegaram para pedir foto. Tava abraçado com ela, a pessoa fez a foto e a gente sorrindo", esclareceu.





O casal ainda esclareceu que o clima entre eles acabou após fazerem a foto. "A gente estava muito bêbado também, num cantinho", pontuou Viih Tube. Outro momento em que foram interrompidos foi em um hotel, quando um entregar de pizza chegou com o pedido. "Eu tenho certeza que eu fui pegar uma pizza que a gente pediu pelado", contou o ex-participante do BBB 22.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko