No próximo sábado (4), Madonna realizará um show gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Com grande parte dos olhares brasileiros para si, internautas relembraram que a artista já esteve presente nas novelas brasileiras: Final Feliz (1982), A Gata Comeu (1985), Hipertensão (1987) e Pérola Negra (1998). Entretanto, em uma dessas tramas, a cantora teve sua canção proibida de ser veiculada.



Além de tocar na novela A Gata Comeu, a canção Crazy for You foi lançada como a terceira faixa do disco, mas precisou ser removida das cenas. A música inclusive nunca mais tocou na trama. O motivo? Os representantes brasileiros da gravadora Warner liberaram o uso da mesma, mas os internautas não aprovaram a inclusão na obra audiovisual.

Com isso, Smooth Operator, da cantora Sade, foi colocada no lugar. Treze anos depois, Crazy for You voltou às telinhas brasileiras em algumas cenas de Pérola Negra, no SBT.





Em 1983, Madonna lançou pela primeira vez sua canção Everybody em uma novela brasileira, em Final Feliz. Dois anos depois, os brasileiros puderam desfrutar de Crazy for You em A Gata Comeu. Em 1987, foi a vez de Papa Don't Preach em Hipertenção. Por fim, Crazy for You retornou em Pérola Negra, em 1998.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.