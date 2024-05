Reprodução/Instagram A cantora cobrou um cachê milionário para cantar em Copacabana

No próximo sábado (4), Madonna se apresentará gratuitamente na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Embora pareça um ato benevolente e a performance seja aberta ao público, a popstar não ficará sem cachê. Para realizar o show, a cantora receberá US$ 3,3 milhões, aproximadamente R$ 17,075 milhões.



As informações são do jornalista Ancelmo Góis, do jornal O Globo. No processo administrativo que realizou o patrocínio de R$ 10 milhões do governo do Estado do Rio para realização do evento, a produtora responsável apontou os gastos previstos.

A previsão é de um gasto de R$ 59.908.437,50 para o show de Madonna na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A planilha foi enviada pela produtora, por e-mail, à direção da Funarj, responsável por financiar o patrocínio.





De acordo com o Bonus Track ao Governo do Rio de Janeiro, a cantora receberá R$ 17,075 milhões de cachê para encerrar a The Celebration Tour, em comemoração aos 40 anos de carreira.

