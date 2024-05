Erick Martins Edir Macedo é dono da Igreja Universal do Reino de Deus





Após travarem uma longa batalha judicial, que envolveu o pagamento de multas milionárias e acusações públicas, a Band e a Igreja Universal do Reino de Deus fizeram as pazes e fecharam um novo acordo milionário, que fará com que um dos canais da rede da família Saad volte a ter sua programação dominada por conteúdos religiosos. E tudo já entrará no ar nesta quarta-feira (1º), à meia-noite.







O Canal 21, pertencente ao Grupo Bandeirantes, passa a ter 22 horas de sua programação diária dominada por conteúdos da Igreja Universal do Reino de Deus, repetindo o esquema comercial que foi mantido por oito anos, e interrompido em maio de 2022.

O programa que abre a programação religiosa nesta retomada de parceria é o Vício Tem Cura, comandado pelo Bispo Nilton, da Igreja João Dias.

Fontes da coluna dentro da emissora relataram um clima de festa entre a alta cúpula, já que o aporte feito pela IURD gira em torno de R$ 10 milhões mensais para o uso de quase toda a programação do Canal 21. E com as dívidas contraídas pela rede durante a passagem de Faustão por lá, a retomada da parceria com a instituição de Edir Macedo chegou em boa hora e deu um fôlego ao caixa.

Quando o acordo foi rompido, em 2022, a ideia da Band era investir pesado para transformar o Canal 21 no primeiro canal da TV aberta segmentado na cobertura esportiva. Diversos programas foram criados, aproveitando os talentos da casa para comandar as novas atrações, e equipes começaram a ser estruturadas, com contratações de profissionais da concorrência.

Mas num piscar de olhos, todo o projeto foi jogado no lixo e nenhum dos programas se tornou real. O Canal 21 passou a retransmitir durante a semana a programação do Terraviva, voltado à cobertura do agronegócio, e aos sábados e domingos exibia algumas partidas de futebol de campeonatos estrangeiros.

A coluna procurou a Band para comentar o novo acordo celebrado com a IURD, mas até a publicação deste texto a emissora optou por não se manifestar.

Batalha judicial

Em 2022, Band e a IURD travaram uma batalha nos tribunais por conta de uma acusação de calote. A rede da família Saad afirmava que a instituição religiosa de Edir Macedo não honrou o pagamento de uma mensalidade. Em contrapartida, a Igreja disse que foi a Band quem falhou no acordo e não cumpriu o compromisso de expandir o alcance do Canal 21 no país.

A confusão se estendeu por meses, e a Universal encerrou a transmissão de seus programas religiosos no canal em maio de 2022. E na sequência, firmou um acordo generoso com a TV Gazeta, que vinha atravessando uma de suas piores crises financeiras. Até hoje, a IURD ocupa a maior parte da programação da emissora paulistana, incluindo o horário nobre.