Reprodução/Globo O campeão do BBB 24 perdeu seguidores nas redes sociais

No dia 16 de abril, Davi Brito foi consagrado campeão do BBB 24. Naquela data, o brother conquistou 10 milhões de seguidores no Instagram rapidamente, mas esse número tem despencado cada vez mais e ele já aparece com bem menos que isso em seu contador. O motivo? O vencedor do reality show da Globo não agradou seus fãs após colocaram um fim em seu relacionamento com Mani Rego e logo engatar um affair com outra mulher.



O programa estreou no dia 8 de janeiro e em poucos dias Davi Brito tornou-se um dos brothers mais seguidos nas redes sociais. Beatriz Reis e o campeão do BBB 24 atingiram 1 milhão de seguidores no Instagram em 7 dias de programa.

No dia 17 de abril, um dia após vencer a competição da casa mais vigiada do Brasil, Davi Brito cravou os tão sonhados 10 milhões de seguidores no Instagram. A equipe responsável pelas redes sociais do ex-motorista de aplicativo ainda fez uma publicação comemorando a conquista.

"Acabamos de atingir mais uma meta incrível aqui no Instagram: Somos 10 MILHÕES DE SEGUIDORES! É muita gente chegando, passageiros, e Davi está super feliz e entusiasmado com toda essa energia. Essa troca calorosa tem sido maravilhosa de prestigiar, e a força de vocês se torna cada dia ainda mais evidente. MUITO OBRIGADO!", escreveram.

Já no dia 19 de abril, Davi Brito pode se orgulhar de seu maior pico de seguidores: 10.552.426. Entretanto, a alegria durou pouco e o campeão do reality show da Globo viu o número despencar cada vez mais.



O fim conturbado de seu relacionamento com Mani Rego desagradou grande partes dos seguidores. O ex-motorista de aplicativo não se encontrou com a ex-namorada, se referiu a ela como "apenas conhecendo" e ainda jogou a culpa do término nas costas da nova influenciadora digital. Isso desagradou os fãs, que logo deixaram de acompanhá-lo nas redes sociais.

Ainda assim, Davi Brito ainda era acompanhado por mais de 10 milhões de pessoas no Instagram. Tudo isso caiu por terra após ser flagrado em um jantar com outra mulher na última terça-feira (30). Um vídeo publicado pelo site Alô Juca denunciou ele chegando em um restaurante com Bárbara Contreras, influenciadora digital com mais de 600 mil seguidores.





Os dois já tinham sido vistos juntos em Salvador, na Bahia, há alguns dias. Fãs do ex-brother perceberam a aproximação deles após ela publicar que eles estavam hospedados no mesmo condomínio.

"Eu fui abrir o portão, eu pensava que era minha amiga que tinha chegado. Eu meti a cara no carro, bicha, pensando que era a minha amiga e era ele, mulher. Eu fiquei mais rasa que o som. Aí, eu entrei na casa. Eu meti a cara no carro dele, porque eu não sabia. Aí, quando ele desceu do carro. Meu Deus. Desculpa. Ele veio aqui", comentou em seus Stories do Instagram.

Desde então, Davi Brito tornou-se alvo de inúmeras críticas e viu os números despencarem ainda mais. O campeão do BBB 24, que já contou com 10,5 milhões de seguidores no Instagram, perdeu mais de 500 mil e hoje conta com 9.982.173 pessoas o acompanhando. E a cada atualização em seu perfil, os números seguem despencando.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko