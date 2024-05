Reprodução A artista seguiu uma das maiores inimigas da campeã de A Fazenda 12

Na última quinta-feira (25), Cariúcha fez uma publicidade em suas redes sociais para o lançamento de Funk Generation, novo álbum de Anitta. A cantora foi impactada com a divulgação da ex-participante de A Fazenda 15 e retribuiu a generosidade da apresentadora do Fofocalizando seguindo ela nas redes sociais. A aproximação das duas chamou a atenção dos fãs, que relembraram as faíscas entre elas e Jojo Todynho.



"É hoje o lançamento do álbum da rainha do Brasil @Anitta e eu estou super ansiosa hemmmm @umusicbrasil solta logo gentewwwwwww. Elas pintauwwwww Será na madrugada de hoje pra amanhã", publicou em seu Twitte/X.

"Gente, muito bom. É hoje. Muito bom. É hoje o lançamento oficial do álbum da Anitta, Funk Generation. Gente, ela pinta, a Anitta pinta, elas pintam. Além desses, tem esse aqui também. Gente, que álbum. Essa aqui está na boca da galera, que é do Funk Generation. Gente, eu amo. Anitta. Ela tá pintando esse álbum", disse no vídeo.

Após a divulgação, Anitta seguiu Cariúcha no Instagram. A ex-Fazenda 15 ficou imensamente feliz com a interação na rede social. E isso despertou ainda mais a curiosidade dos fãs, que relembraram as discussões que as duas já tiveram com Jojo Todynho. Vale lembrar que a fundadora do meme "Sou toda natural, bonita pra caramba" ganhou mais de 1 milhão de seguidores no Instagram desde sua estreia no programa Fofocalizando, do SBT.

É hoje o lançamento do álbum da rainha do Brasil @Anitta e eu estou super ansiosa hemmmm @umusicbrasil solta logo gentewwwwwww

Elas pintauwwwww



Será na madrugada de hoje pra amanhã ❤️🚀🚀❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/7FoOarFHDv — Cariúcha (@cariuchaoficial) April 26, 2024





Em março deste ano, Jojo Todynho publicou um vídeo em seu canal do YouTube explicando o motivo pelo qual não é mais amiga de Anitta. Até então, tudo o que sabíamos é que a cantora desconfiava que alguém próximo espalhava suas fofocas. Para descobrir se a campeã de A Fazenda 12 era responsável pelo vazamento, ela disse que estava grávida. E o que aconteceu? Em poucos minutos a notícia já circulava nas redes sociais.

Entretanto, Jojo Todynho deu sua versão: "Daqui a pouco, meu telefone encheu de notificação. A Anitta me mandou mensagem e falou assim: 'Você está passando informação da minha vida'. Eu falei: 'Como é que é? Informação da sua vida? Eu não liguei para ninguém, eu tô aqui fazendo cabelo. Tô num lugar cheio, como que eu vou ligar para os outros? Impossível".







"Sou muito grata a Larissa por tudo, mas vocês têm que parar com essa mania de achar: 'Ah, Larissa te deu carreira'. Não deu, não. Eu já estava estourada na internet. Ela me convidou para participar do clipe dela ['Vai Malanda'] e, logo depois, saiu o meu clipe. Uma coisa ajudou a outra. Poxa, ela me alavancou no Instagram, porque eu já tinha quase um milhão [de seguidores] na página do Facebook. E o Instagram não gostava muito. Ela me ajudou muito, sim, mas muitas outras pessoas me ajudaram também", acrescentou.

"Acho ela uma puta artista. Carreira foda. A vida de todo mundo está fluindo. Vocês estão se matando aí na internet, está todo mundo com o seu no bolso. Não teve ingratidão, não teve nada. Essa foi a história. Tanto é que ela sabe que eu jamais faria isso. Que isso é uma coisa bem banal. O que acontece dentro da casa do outro não tem que vazar para ninguém (...) Pessoas já vieram me rondar: 'Poxa, para com essa palhaçada. Você e Larissa têm que voltar a se falar'. Eu não briguei com ninguém, não. Eu não tenho briga com ninguém. E as pessoas que vieram falar comigo, eu já sei que vieram através dela. Porque ela diretamente não vai vir falar comigo. Ela sabe como eu sou. Ela sabe o que eu tenho que falar", concluiu.

O assunto voltou à tona após Cariúcha dizer ao vivo no Fofocalizando, do SBT, que sua grande inimiga teria vendido informações para a imprensa sobre a até então amiga. "Vamos lá, vamos falar sobre gratidão? A Anitta te deu uma oportunidade, você só ficou famosa por causa da Anitta, porque você não era nada. E o que você fez? Você ficou de leva e traz, você foi falsa com a Anitta, você foi Judas. Conta a história de que você vendia informações da Anitta pra jornalista. Seja mulher. Cadê a mulher com disposição? Conta as falcatruas que você fazia com a Anitta, porque a Anitta não quer nem ouvir falar no seu nome. Judas, cobra, falsa", disparou.

Em maio de 2023, as desavenças entre Jojo Todynho e Cariúcha começaram após ex-Fazenda 15 acusar a campeã de A Fazenda 12 de homofobia e de causar uma briga entre Anitta e Pabllo Vittar. A funkeira disse que a artista ainda comprava o até então namorado, Renato Santiago, com presentes caros: "A frase do dia é: 'não se compra amor, se conquista'. Você não é a boa? Cadê a boa que tem que pagar macho para ter. Se não pagar macho, não tem macho".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko