Reprodução/Instagram A apresentadora recebeu alta após dari à luz gêmeos em prematuridade extrema

Na última terça-feira (30), Nadja Haddad publicou em suas redes sociais um relato comemorando sua alta hospitalar após 38 dias internada. A apresentadora o SBT deu à luz aos gêmeos Antônio e José em prematuridade extrema no dia 25 de abril. Os dois seguem na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Pró-Matre, em São Paulo, para receber os cuidados médicos.



"Está tudo bem. Nossos guerreirinhos já são vitoriosos, estão respondendo muito bem a tudo. Estou firme, às vezes choro bastante, mas respiro e sigo. Quem tem fé, não tem medo", explicou.

"Oficialmente de alta! Foram 38 dias internada, deitada... Dando o 'play' numa nova etapa da minha vida... Reconheço que enfrentarei desafios, mas tô pronta", escreveu nos Stories do Instagram.





No fim de março, a comunicado foi internada após apresentador um encurtamento do colo do útero. Aos 43 anos, Nadja Haddad é casada com Danilo Joan, prefeito da cidade de Cajamar, no interior de São Paulo.

*Texto de Júlia Wasko

