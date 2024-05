Reprodução/Globo/Estevam Avellar O ator se envolveu em uma briga de trânsito

Nesta quarta-feira (1°), Milhem Cortaz publicou um vídeo em seu Instagram contando que se envolveu em uma briga de trânsito. O ator da série Os Outros, da Globo, estava dirigindo em São Paulo para buscar sua filha em uma festa, quando foi surpreendido por homens que partiram para cima dele.







"Bom dia, rapa. É, comecei cedo hoje, quer dizer, virei, né? Patroa com dengue no hospital internada tô indo pro hospital. Filha, chegou na balada às 6:30 da manhã, fui buscar lá no Canindé. No caminho, eu fechei um cara sem querer numa entrada na Marginal. Encostei no posto, eles vieram atrás e quiseram partir para cima de mim na porrada", explicou.

"A galera do posto ali perto do Canindé me salvou. Quase que eu apanhei. Mas tô otimista. Olha que sol maravilhoso. Tô aí, voltando para o hospital, cheio de otimismo, fomos lá pedir pão, tá, por favor", concluiu.





Nos comentários, internautas reagiram ao pronunciamento. "O cara teve coragem de mexer com o coronel Fábio? Hahaha. Paz e pão para esse povo agressivo hehehe", brincou um deles, "Quero pão e teatro", disse outro. "Agradecer a Deus sempre, mesmo que a vontade seja mandar todo mundo pra aquele lugar kkk", apontou outro.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko