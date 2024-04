Reprodução/Record A apresentadora processou a emissora após 19 anos trabalhando na empresa

Em julho de 2023, Janine Borba foi demitida da Record após 19 anos dedicando-se aos programas jornalísticos da emissora. Quase um ano depois, a ex-âncora abriu um processo judicial contra a empresa de Edir Macedo.





Na última quinta-feira (25), a ação foi protocolada na 51ª Vara do Trabalho de São Paulo. De acordo com o site F5, a Justiça marcou uma audiência de conciliação entre Janine Borba e a Record. A jornalista solicita o reconhecimento de vínculo de trabalho com a emissora, além de alegar que enfrentou dificuldades de relacionamento com seus superiores, especialmente em seus últimos anos na empresa. Ao todo, ela pede R$ 2,5 milhões de indenização.



Em julho do ano passado, Janine Borba foi cortada em uma grande "caça às bruxas" promovida na época, visando amenizar um prejuízo de R$ 500 milhões que a emissora sofreu em 2022. A ex-âncora era responsável por apresentar a edição da tarde do Jornal da Record, mas também esteve à frente do Fala Brasil e Domingo Espetacular.







Em 1995, iniciou sua carreira profissional como repórter do Jornal da Band. Em 2004, foi contratada pela Record e apresentou, ao lado de Paulo Henrique Amorim, o Tudo a Ver. A jornalista pediu para sair do projeto e foi remanejada para uma nova fase do Fala Brasil, e um ano depois comandou o Jornal 24 Horas.



*Texto de Júlia Wasko

