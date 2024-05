Reprodução/Instagram O participante do reality show da emissora produz conteúdos adultos

Nesta quarta-feira (1°), o programa Mais Você, da Globo, anunciou mais um participante do reality show Jogo de Panelas e chamou a atenção pelo perfil do rapaz. Cássio se apresentou como cabeleireiro e modelo, mas o que os internautas logo trataram de descobrir é que, na verdade, uma das profissões do rapaz passa longe das passarelas, já que ele é ator pornográfico e cria conteúdos adultos direcionados ao público gay.

"Tudo bem? Prazer, eu sou o Cássio, tenho 34 anos, sou cabeleireiro, sou aqui de Taboão da Serra e estou participando do Jogo de Panelas. Sou cabeleireiro, já tem uns 15 anos e já tem uns cinco anos que eu também tenho minha outra profissão, que é um hobby. Um trabalho que eu tiro uma grana à parte, que é de modelo", disse em seu anúncio.

As imagens mostradas pela edição trazem Cássio vestindo apenas roupas íntimas, que não foram feitas para nenhuma marca ou estilista. As fotos pertencem a seu vasto arsenal de conteúdo pornográfico, compartilhado livremente em plataformas como Twitter/X.

"Eu sou muito fã de comida. Eu só não como pedra porque quebra os dentes. Minha mãe tem restaurante. A minha mãe é do Piauí. Minha mãe sempre cozinhava muito e eu comecei a descobrir quando fui morar sozinho que eu tinha que ter minha independência de eu cozinhar para mim mesmo. Olha o processo de seguir receita certinho eu não sigo. Não sei receber crítica muito bem, o meu semblante já muda", acrescentou.





"Assim, não vou dizer que o meu amigo é explosivo e nem estressado, mas ele gosta das coisas assim um pouco mais do jeito dele, que não complique muito a vida dele, né?", disse Luiz Henrique, amigo do participante.



"Olha, eu sou muito simples e eu gosto das coisas simples e que sejam verdadeiras e que a pessoa seja verdadeira e não demonstre uma coisa que ela não é, tipo risada demais", concluiu Kassim Abra.



O Cássio é um dos participantes do "Jogo de Panelas" do #MaisVocê . Além de cabeleireiro e modelo, ele é ator de filmes de amor intenso também. Interessados busquem por Kassim Abra no Instagram ou XVídeos 😂 pic.twitter.com/DVLZAiJPF3 — Danilo wants to battle! (@Reenlsober) May 1, 2024

Nas redes sociais, internautas reagiram à descrição dele como "modelo". A coluna foi atrás dos perfis do participante do Jogo de Panelas e descobriu que ele é, na verdade, ator pornográfico. Em seu perfil no XVideos, se descreve como "homem gay, ator pornográfico, 34 anos". Seu conteúdo no Instagram não fica muito longe disso e ele aposta em fotos mais ousadas.

"A produção de cabelo em pé descobrindo isso uns seis meses depois de ter gravado", brincou um dos usuários do Twitter/X. "Simpático chamar isso de modelar", apontou outro. "Quando a pessoa não pode falar que é ator pornô fala que é modelo", disse outro.





