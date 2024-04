Reprodução/Instagram A emissora anunciou a contratação da repórter mais uma vez

Nesta segunda-feira (29), o SBT anunciou a recontratação de Kallyna Sabino. A repórter assumirá a previsão do tempo no programa SBT Brasil, função exercida anteriormente por Márcia Dantas. Há 20 dias, a jornalista foi demitida do Fofocalizando após uma série de cortes na atração.

No dia 9 de abril, Kallyna Sabino foi informada sobre a reformulação do programa de fofocas e acabou cortada. A repórter trabalhou na emissora entre 2012 e 2019, foi para a Jovem Pan e acabou recontratada pela emissora de Silvio Santos em março de 2023 para atuar no Fofocalizando --de onde acabou dispensada no início do mês.

Além dela, Flor Fernandez, ex-assistente de palco de Silvio Santos, também foi retirada da atração. As mudanças aconteceram após uma troca na direção, com a saída de Gustavo Vaccari e entrada de Márcio Esquilo. Agora, Kallyna Sabino estreia no SBT Brasil às 19h45.

"A assessoria de comunicação do SBT informa que, a partir desta segunda-feira, 29, a jornalista Kallyna Sabino assume a previsão do tempo no SBT Brasil. Kallyna, portanto, ficará no lugar anteriormente ocupado por Márcia Dantas, que passou a dividir a apresentação do Tá na Hora com Marcão do Povo desde o dia 17 deste mês. Comunicamos ainda que, nas folgas do apresentador do SBT Brasil, Cesar Filho, a repórter especial Simone Queiroz ficará no comando do jornal".

Com esta novidade, o que entendemos é que Christina Rocha não deve voltar ao Tá Na Hora, já que Márcia Dantas foi efetivada no vespertino ao lado de Marcão do Povo. Na semana passada, o SBT informou que a mudança era em caráter "interino", ou seja, por prazo determinado, mas com a recontratação de Kallyna, os caminhos estão devidamente traçados.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko