Reprodução A ex-participante do BBB 24 desabafou sobre seu passado

No último domingo (28), o programa Fantástico, da Globo, exibiu uma reportagem de Beatriz Reis retornando ao Brás, bairro onde a ex-participante do BBB 24 trabalhava antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil. A vendedora levou o público à loucura e recordou diversos momentos de seu passado.



"Eu estou me tremendo, gente, eu estou aqui em choque. É o maior presente que eu posso ter na minha vida. Aqui é a minha raiz, a minha essência. O camelô, a barraca, o empreendedorismo, as vendas, os lojistas, sabe?", reagiu.

Durante a atração, Beatriz Reis reencontrou Rosânia Maria, sua primeira patroa na região. Elas se conheceram em uma academia e a vendedora reconheceu que a ex-BBB tinha talento para vendas.

"Ela falou assim: 'Eu estou desempregada'. Falei: 'Então, eu tenho uma loja no Brás. Vou trazer um vestido para você fazer foto. Só que eu preciso dessa foto hoje. Você consegue?'. Ela: 'Eu consigo'", contou a empresária.





"Falei: 'Faz meu cabelo e a maquiagem. Me empresta o celular. Empresta a parede do salão que é chique'. Depois disso, mandei a foto para a Rosânia (...) Aí eu comecei. De banca em banca. De graça. Só olha o meu trabalho. Não quero nada [de dinheiro]", comentou a ex-participante do reality show da Globo.

"Eu fazia os merchans do Big Brother, que eu amava, né? Levei isso do Brás para dentro da casa. E aí começou. Eu fazia [as divulgações na casa] e aí saiu o 'Brasil do Brasil'", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.