Divulgação A emissora anunciou mudanças no formato do reality show

No dia 22 de abril, a Record estreou a segunda temporada do reality show A Grande Conquista. Uma semana depois, a emissora anunciou uma mudança nas regras do programa comandado por Rachel Sheherazade.



Nesta segunda-feira (29), os telespectadores conhecerão 15 participantes que serão eliminados da disputa. Vale lembrar que 32 "vileiros" ainda estão na zona do risco do reality show.

Mas há uma novidade na dinâmica de A Grande Conquista 2. Os dois "vileiros" mais votados estarão classificados para a fase da Mansão. Eles não saberão essa informação de imediato, somente no período final de estadia na Vila.





A votação continua aberta no portal R7 para que todos possam escolher o participante que merece continuar na disputa por R$ 1 milhão. O reality show é exibido diariamente a partir das 22h30 na Record e no Play Plus.

Da casa laranja, estão na zona de risco: Tatiane Melo, Brenno Pavarini, Anahí Rodrighero, Luciano Rodrigues, Neuma Carolina, Cel, Edlaine Barboza, Charles Daves, Ysani Kalapalo, Raphinha Hoffman, Márcia Barroz, Lippe Rodrigues, Jaline Araújo, Theo Black, Ingrid Caravellas, Leonardo Saavedra e Jordana Guimarães.

Da casa azul, correm o risco de serem eliminados: Taty Pink, Bruno Canaan, Ana Paula Oliveira, Nelson Albuquerque (Nelsão), MC Jey Jey, Uarzancler Zuckerman, Lara Costa, Fabrício Almeida, Maizy Magalhães, Alessandro Pimenta (Nemo) e Andreia de Andrade. Por fim, da casa verde, enfrentam a berlinda: Rita Assumpção, Diego Silva, Carolina Roland, Michael Calasans, Cátia Paganote, João Victor Pinto e Thay Sampaio.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko