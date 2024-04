Divulgação A participante do reality show da Record comentou sobre a situação

A Grande Conquista 2 estreou dia 22 de abril na Record e já está regado de polêmicas, incluindo até mesmo ameaças com faca. Desta vez, a participante Bifão alertou a produção do reality show que todos os preservativos íntimos estavam furados.



"Mano, olha isso. Olha isso aqui. Ou. É sério isso aí. Produção, é sério isso aí. Camisinhas estão todas furadas, mano. Todas as camisinhas estão furadas. Isso aí é um problema sério, cara. Isso aí não pode acontecer não. Imagina. Se alguém usasse mesmo", disparou.

O momento foi registrado pelas câmeras do Play Plus, que logo mudaram de ambiente e mostraram outros participantes na área externa da casa.





Jhenyfer Dulz, mais conhecida como Bifão, ganhou destaque após participar do De Férias com o Ex 3. A chef de cozinha causou no reality show da MTV e conquistou uma vaga em A Fazenda 11. Com o sucesso em suas participações, além de seu retorno ao De Férias com o Ex Caribe, a empresária está em A Grande Conquista 2.

Bifão quer fazer alguma brincadeira com camisinhas e água. #agrandeconquista #bbb24 o lider está sério no video. pic.twitter.com/XbPUwhTvLe — A Grande Conquista 2 (@AGrConquista2) April 29, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko