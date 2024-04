Reprodução A ex-participante de A Fazenda ficou inastisfeita durante a gravação

No último domingo (28), Luiza Ambiel participou do quadro Passa ou Repassa, do programa Domingo Legal, no SBT. Apesar da atração ser descontraída e alegre aos telespectadores, a atriz saiu aos prantos pelos corredores da emissora.



De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Luiza Ambiel deixou a atração abalada após se sentir desrespeitada na disputa. A empresária ainda foi vista chorando nos bastidores da empresa de Silvio Santos. O motivo? Ela reclamou que o time adversário, composto apenas por homens, teria recebido privilégios em relação a sua equipe, formada por mulheres.

A empresária teria percebido que os homens estavam treinando algumas provas do circuito antes da gravação começar. Em busca de vencer a batalha, Luiza Ambiel relatou aos responsáveis pela atração sobre o caso, mas não teve atenção. Após perceber que a produção não fez nada, a ex-participante de A Fazenda ficou falando sozinha e caiu no choro.





O time formado por homens venceu a competição, deixando a atriz ainda mais enfurecida. Até mesmo o apresentador Celso Portiolli teria ignorado as reclamações de Luzia Ambiel, o que piorou ainda mais o clima da gravação.

À colunista, a emissora de Silvio Santos reforçou que não foi constatada irregularidade na competição: "Após a reclamação da artista foram apurados os fatos e não foi constatada irregularidade. A vitória da equipe azul é incontestável. Vale lembrar que o Passa e Repassa existe há 30 anos e faz 12 anos que retornou ao Domingo Legal, e tanto a produção, quanto o Celso Portiolli zelam pela transparência e honestidade. As portas continuam abertas para Luiza Ambiel em futuras participações".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko