Reprodução Diversos casais de artistas colocaram fim no relacionamento neste mês

Até o momento, abril tem sido considerado como o "terror dos casais" ou o "mês do término". Pelo menos oito relacionamentos entre celebridades brasileiras chegaram ao fim neste período. Somente nesta segunda-feira (29), Sophie Charlotte e Daniel Oliveira, e Jéssica Ellen e Dan Ferreira anunciaram a separação.





Outro casal que também colocou um fim no relacionamento foi Mani Rego e Davi Brito. Ainda não se sabe a data exata em que os dois decidiram seguir caminhos diferentes, mas tudo mudou após a final do BBB 24, no dia 16 de abril. O campeão do reality show da Globo desabafou que a ex-namorada não soube respeitar o momento dele.

Lucas Henrique e Camila Moura também foram mais um casal "alvo" do BBB 24. O ex-brother tomou conhecimento do fim de seu casamento após sair da casa mais vigiada do Brasil e descobrir que sua ex-companheira não concordou com seu comportamento com Giovanna Pitel. Até então, os dois seguem separados, mas não descartam a possibilidade de reatarem.





No início de abril, Déborah Secco e Hugo Moura confirmaram o fim do casamento. Os dois mantinham uma relação há quase dez anos, mas uma crise foi responsável pelo fim. O casal mantinha um relacionamento aberto e são pais de Maria Flor, de oito anos.

Além deles, Ângela Bismarchi anunciou o fim da relação com Wagner de Moraes. A modelo citou divergências de conduta e mudanças de desejos como motivos para o término. Ele seguirá nos Estados Unidos e ela em seus estudos de Psicanálise.

No dia 18 de abril, Belo e Gracyanne Barbosa choraram os brasileiros com a relação de um caso extraconjugal da musa fitness com seu personal trainer, Gilson de Oliveira. Apesar do desgaste antigo e natural da relação, o cantor foi impactado com a pulada de cerca.

Onze dias depois, Sophie Charlotte e Daniel Oliveira anunciaram o fim do casamento após oito anos. Os dois pegaram os fãs de surpresa ao comunicarem a mudança de status, principalmente por serem pais de Otto, de oito anos.

Também no dia 29 de abril, Jéssica Ellen e Dan Ferreira terminaram a relação um ano e cinco meses após o nascimento de Málio Dayo. O casal, que estava junto desde 2019, não se segue mais nas redes sociais e a atriz deletou todas as publicações com o ex-marido.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko