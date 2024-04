Reprodução O ator foi preso após ser alvo de acusações de agressões sexuais

Nesta segunda-feira (29), Gérard Depardieu foi preso após ser alvo de acusações de agressão sexual. O ator está sob custódia e ainda responderá a um interrogatório sobre as denúncias. Em 2015, ele teria abusado de uma assistente de direção de Le Magicien et les Siamois e, seis anos depois, de uma decoradora que trabalhou na produção do filme Les Volets Verts.



Nos processos, a decoradora informou que Gérard Depardieu fez comentários indecentes e a "agarrou brutalmente" e "esfregou sua cintura, a barriga, até os seios". Já a assistente de direção admitiu que tinha apenas 24 anos quando sofreu o abuso após ele utilizar palavras impróprias e passar a mão sobre "todo o corpo dela".

O ator ainda recusou comentar sobre as acusações e seus advogados negaram qualquer envolvimento com as práticas criminosas. Sua equipe jurídica informou que algumas das acusações parecem ser baseadas em "avaliações muito subjetivas e/ou julgamentos morais".

Somente em 2023, treze mulheres o denunciaram à revista francesa Médiapart. A publicação revelou diversos casos de tateamento comentários obscenos e atos inapropriados do artista em sets de filmes e séries entre 2004 e 2022.







Em 2018, um vídeo mostrava o ator fazendo comentários obscenos durante uma visita à Coreia do Norte: "As mulheres adoram andar a cavalo. Seu clitóris roça no punho da sela. Elas gostam muito, são grandes vadias", disse ele no vídeo, enquanto assistia a um treino de hipismo. O ator ainda expandiu seus comentários para uma criança que praticava o esporte. "Isso mesmo, minha garota, continue".

Em março deste ano, a atriz Anouk Grinberg explicou que produtores sabiam do comportamento. "Sabiam perfeitamente que duas mulheres haviam sido gravemente agredidas. E para encobrir sua covardia, sua incapacidade para proteger as mulheres, [Jean Becker e os produtores] me acusam de mentir", disse em entrevista à AFP.

"Em alguns filmes com Depardieu, a equipe alertou antes de rodar: 'Se houver algum problema, calem-se. Se falarem, serão demitidos'", acrescentou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko