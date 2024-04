Reprodução/Globo/Maurício Fidalgo A apresentadora ganhará um documentário na emissora

Em meio aos boatos de sua aposentadoria, Ana Maria Braga ganhou um novo projeto da Globo. A apresentadora será tema de um documentário para homenagear sua trajetória pessoal e profissional. A atração será comandada pela equipe de Jornalismo de São Paulo da empresa.



A previsão é que o especial seja disponibilizado no Globoplay após o lançamento da série das Paquitas, que também ainda não tem data de estreia definida. As informações são da colunista Carla Bittencourt.

Em junho de 1999, Ana Maria Braga foi contratada pela Globo, após seu sucesso com Note e Anote, na Record. Em fevereiro de 2023, renovou seu contrato para mais dois anos.

Os responsáveis pelo programa Tributo apresentaram a ideia de realizar um especial com Ana Maria Braga, mas a Globo admitiu que um documentário faria mais sentindo. A atração já contou com grandes nomes, como Susana Vieira, Neusa Borges e Tony Tornado. Entre todos os protagonistas, apenas Manoel Carlos não gravou participação.





"O autor foi convidado a participar do episódio, assim como todos os homenageados do projeto Tributo são sempre convidados a falar", admitiu a emissora. Já sua família, rebateu que só souberam do programa quanto tudo já estava finalizado.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.