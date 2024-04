Divulgação A atriz perdeu um processo judicial e deverá pargara a indenização

Adriana Birolli se envolveu em uma grande batalha judicial por apenas R$ 29. A atriz enfrentou a "briga" e foi condenada, mas a causa acabou se multiplicando, e com a decisão do tribunal ficou determinado que ela deverá pagar R$ 3 mil.



As informações são do jornalista Ancelmo Góis, do jornal O Globo. Uma reserva de hospedagem no imóvel de Adriana Birolli deu início ao processo judicial. A propriedade, localizada no Itanhangá, no Rio de Janeiro, foi alugada por Soraya Silva de Souza.

A massoterapeuta, moradora de Maricá, fez a reserva em agosto de 2020. Com a pandemia de Covid-19, o aluguel foi cancelado, mas o imóvel permanecia ativo no anúncio do Airbnb. A artista aceitou o pagamento de R$ 165, ao invés de R$ 194, referentes às duas diárias.





A juíza Daniela Reltz de Paiva, da 2ª Vara Cível de Maricá, determinou que Adriana Birolli devolvesse todo o valor pago pela hospedagem, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. A plataforma de imóveis, a Itanhangá Beach House e a atriz foram condenadas a pagar uma indenização de R$ 3 mil por danos morais. A decisão foi tomada devido a três cancelamentos e cobranças não previstas, causando transtornos à massoterapeuta.

*Texto de Júlia Wasko

