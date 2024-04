Reprodução/Instagram O ex-participante do reality show da Globo criou um perfil na plataforma adulta

Na última segunda-feira (22), a terceira temporada do reality Túnel do Amor estreou no Globoplay e no Multishow. Logo após aparecer nas telinhas da emissora, o funkeiro MC Ruam aproveitou sua projeção na líder de audiência e anunciou que abriu um perfil na plataforma de conteúdo adulto Privacy.



O artista é reconhecido como um dos primeiros MCs LGBTQIAP+ do cenário masculino do funk e apostou em um novo projeto: fotos mais íntimas aos fãs. Para ter acesso aos conteúdos, os assinantes devem desembolsar a bagatela de R$ 19,90.

O reality show Túnel do Amor conta com várias duplas de amigos, que se dividem, indo cada um para uma das casas. Durante o confinamento, eles têm que achar o par perfeito para seus parceiros.

"Quando eu aceitei participar do Túnel do Amor eu entendi que todas as minhas versões seriam filmadas e expostas (...) Por oito anos eu sempre mostrei só o MC Ruam, nunca filmei nada da minha vida pessoal, nunca falei sobre meus gostos, vontades e opiniões. No túnel do amor vocês vão conhecer o Ruan, sem personagem", explicou.







O cantor nasceu e foi criado em Guarulhos, possui EPs lançados nas mídias digitais e participou da 15ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de Guarulhos.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko