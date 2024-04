Reprodução A atriz está em um novo projeto da emissora

Na última segunda-feira (22), a terceira temporada de Túnel do Amor estreou na Globo. Gabi Dallacosta está no elenco do reality show e admitiu que essa foi mais uma oportunidade para ganhar visibilidade.



"Eu vi que era uma oportunidade de ganhar uma visibilidade, porque hoje em dia estão dando mais importância para ator que tem mídia e que já é um nome relevante na TV e no cinema", disse em entrevista ao Notícias da TV. Logo na primeira semana de confinamento, Gabi Dallacosta chamou a atenção do público após se envolver com Mateus Jesus e protagonizar uma discussão com Maiara Queiroz.

"Decidi entrar no Túnel para ser vista e, principalmente, para verem meu carisma, que eu sou uma pessoa que imprime bem na câmera, espontânea e que tem um jeito único de ser. E confesso que resisti a muitas coisas lá dentro para não atrapalhar na minha carreira de atriz", completou.





Em relação à carreira artística, a atriz já tem novos projetos: "Eu estudo muito e estou preparada para pegar um personagem numa novela. Não digo uma protagonista logo de cara, porque eu tenho humildade para entender o meu lugar, mas uma personagem que esteja na novela toda, que tenha uma história legal, bastante falas... Uma coadjuvante legal".

"Tô esperando, inclusive, essa oportunidade, porque entrar no reality não é para tirar meu foco da carreira; pelo contrário, é para me ajudar. Eu amo atuar e quero atuar para o resto da minha vida", finalizou.

Gabi Dallacosta já esteve envolvida em uma grande polêmica após criticar a escalação de influenciadores digitais sem registro profissional para atuarem. "Eu não estou desvalorizando a profissão de ninguém. Eu só estou valorizando a minha. Todo ator que quer atuar tem que tirar o DRT, tem que estudar. Claro que DRT não é garantia de nada, mas a pessoa tem que estudar (...) A minha indignação é colocar um influenciador que nunca estudou teatro, que não sabe o princípio básico dos fundamentos da atuação, que não tem noção do que é uma atuação, do que é uma construção de personagem. Eu acho que, sim, todo mundo pode aprender, mas que as pessoas olhem para quem é ator", apontou.

"Não digo que um influenciador que estudou não pode fazer novela, claro que pode! O importante é estudar, então a minha indignação é por pessoas que não são atores, que nunca estudaram e que, inclusive, o Sindicato da nossa classe vai atrás e descobre que não é ator (...) E aí está numa novela... Isso realmente dá uma desanimada. A minha crítica era uma pessoa que não tem noção do que ela está fazendo, está tirando o lugar de um ator que se preparou para isso. Só isso", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko