Reprodução/Instagram Virginia Fonseca e Rebeca Abravanel disputam o espaço de Eliana no SBT





Ainda sem bater o martelo sobre o nome que substituirá Eliana aos domingos a partir de julho deste ano, o SBT já correu para registrar o nome da atração que pretende lançar assim que a loira encerrar seu vínculo. E o título escolhido já tem dado um direcionamento a respeito da artista que pode vir a herdar o horário mais cobiçado atualmente na rede de Silvio Santos.







O título escolhido é Domingou. E já foi registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) uma semana após a emissora anunciar que Eliana havia optado por deixar a emissora.

De acordo com a plataforma do instituto, o SBT ainda não é detentor do título, pois o requisito ainda se encontra em prazo de apresentação de oposição. Isso significa que se surgir alguma empresa de audiovisual que venha a solicitar o mesmo nome ou comprove ser detentora de alguma "patente" sobre o título "Domingou", o programa terá dificuldades para ser chamado desta forma.



O nome escolhido é bem parecido com o Sabadou, atração de Virginia Fonseca exibida nas noites de sábado. Trata-se de uma variação da expressão "sextou", bastante usada na internet para classificar o fim do expediente e início dos dias de descanso.





E só por conta desta escolha já dá para perceber que a mulher do cantor Zé Felipe sai na frente na disputa por este posto. Mas isso não é uma decisão definitiva, já que outros nomes estão em análise por Daniela Beyruti. É importante frisar que Virginia teve uma estreia elogiada em 6 de abril, com média de 4 pontos, mas sua audiência vem derretendo gradativamente, e em duas semanas já perdeu quase 20% do público que a viu em sua primeira edição.

A ideia de colocar Rebeca Abravanel na faixa e fazer uma dobradinha de herdeiras aos domingos também tem forte apelo na visão da chefona da emissora.

Além disso, há uma pesquisa e sondagem de nomes do mercado e da concorrência para o posto. A ideia é dar espaço a uma mulher. Caso nenhuma das alternativas seja adotada até julho, não se descarta a ampliação do Domingo Legal e do Programa Silvio Santos, de maneira interina, até que o novo programa e sua respectiva titular estejam definidos.