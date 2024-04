Reprodução/Instagram e Divulgação/Record Leão Lobo detonou Rachel Sheherazade no comando do reality show A Grande Conquista





Leão Lobo soltou o verbo contra Rachel Sheherazade, e também contra o reality show A Grande Conquista e seus participantes. Para o jornalista, a apresentadora do programa tenta copiar o modelo e estilo de Adriane Galisteu, criticou o apelido que ela própria se deu, e avaliou a performance da ex-colega de SBT como "artificial", "falsa" e "cafona".





"O que se conquista lá? Aquele povo todo lá, R4 3 mil. Que vergonha, gente! Aquelas pessoas que estão ali na Record é uma gente esquisita. Porqu e eles falam 'subcelebridades', mas aí quando você vê as pessoas, elas são sub sub subcelebridades, né? É muita baixa, é muita humilhação, é muito feio o programa. É muito esquisito", detonou ele em participação no programa Splash Show, do UOL.

O jornalista também não poupou críticas à apresentadora. Para ele, o fato de Sheherazade se autoapelidar de "Kelzinha", um diminutivo de Rachel, é algo completamente sem sentido --embora ela fosse chamada desta forma por Lucas Souza dentro de A Fazenda 15, mas de fato o apelido não pegou força do lado de fora do confinamento.

"A Rachel Sheherazade inventou um negócio para chamar de Kelzinha. 'Ah, quem quiser falar com a Kelzinha...'. Ela mesma inventou esse [apelido] Kelzinha pra ela. Esquisito", começou Leão em sua metralhadora de críticas.





"Sabe a Adriane Galisteu? Que ficou como modelo e ela tentou imitar. Mas ficou uma coisa meio falsa, meio artificial. E essa Kelzinha que ela se inventou, para as pessoas chamarem ela de Kelzinha, é muito ruim. É tudo muito cafona, muito feio. A TV tá esquisita. Se você ver esse programa, você acha que a televisão chegou ao fim, que não tem mais salvação", disparou.

Leão e Rachel foram contemporâneos no SBT, mas o jornalista, que hoje trabalha na RedeTV! ao lado de Claudete Troiano, fez duras críticas à ex-colega de profissão quando ela decidiu processar Silvio Santos e a emissora quando foi demitida.