Reprodução O jornalista foi demitido da emissora após denunciar o assédio sexual

Na última terça-feira (23), Elian Matte foi demitido da Record, doze dias após o desligamento de Márcio Santos. Em novembro de 2023, uma reportagem da revista Piauí expôs que o ex-membro da equipe de Roberto Cabrini denunciou o diretor de Recursos Humanos da emissora pelas investidas e conversas particulares de teor sexual. Na época, ele ainda abriu um boletim de ocorrência por assédio sexual contra o funcionário da empresa.

À colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o repórter esclareceu mais detalhes da situação. Elian Matte continuou trabalhando na emissora de Edir Macedo, mas em home office após ter sido diagnosticado com Síndrome de Burnout.

"Ela [Angelica Balbin] me chamou pra uma reunião hoje à tarde, dizendo que precisava conversar comigo sobre mudanças na Record, que não podia se aprofundar mais sobre o assunto. Como eu não queria entrar na redação, por conta do que passei lá, propus que o encontro fosse numa sala discreta, somente nós dois. Ela concordou", explicou.





"Chegando lá, ela falou que estava me desligando. Veio uma pessoa do RH, com uma papelada, pedindo pra eu assinar. Mas eu não assinei, pois fui orientado que não poderiam me demitir até julho, porque estou em tratamento de saúde, justamente por causa da Record. A mulher do RH me prendeu na sala, botou o pé na porta. Eu tive que puxar a porta com força pra poder sair. Elas me colocaram numa situação constrangedora, que eu nunca passei. Elas fizeram uma emboscada. Me chamaram dizendo que era uma reunião, apenas eu e a Angelica, e era pra fazer a demissão", acrescentou.

"Totalmente diferente, porque eu acho que, no mínimo, depois de tudo que eu passei lá, era pra ter respeito. Se tivesse que me demitir, era pra ser um processo mais cuidadoso, se possível fora da TV, que fosse por telefone. Eu não sei. Mas não da maneira como foi. [Não é possível] demitir uma pessoa que está em tratamento de saúde, com vários relatórios médicos. Já me desligaram. Eu estou sem acesso a todo o sistema. Então, eu vejo que foi uma retaliação pela denúncia de assédio sexual que eu fiz. Infelizmente, uma retaliação", concluiu.

De acordo com o jornalista, ele abriu um boletim de ocorrência acusando Angelica Balbin de assédio moral. No dia 11 de abril, Márcio Santos foi demitido do cargo de diretor de Recursos Humanos da Record. Meses antes, ele enviou mensagens de teor sexual, como: "Olha!!! Que delícia acordar tendo uma visão deliciosa, eu quero" e "Pergunta se está sensual? SIMMM, SEX!". Elian Matte ficou ainda mais desconfortável quando recebeu imagens suas registradas pelas câmeras de seguranças e, mesmo com as denúncias, ainda precisou lidar com a presença do diretor.

Ontem, esta modesta coluna noticiou com exclusividade a demissão de Marcelo Trindade, que era diretor de Jornalismo, por ter atuado com negligência no gerenciamento deste escândalo. Na visão dos bispos, a imagem da emissora foi maculada por conta da falta de posicionamento do executivo.

*Texto de Júlia Wasko

