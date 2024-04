Reprodução/Instagram O emissora está remanejando a programação após a saída do apresentador

Com o fim da parceria de Edu Gudes com a Band, a emissora precisará alterar sua grade de programação para não ficar com um "buraco" sem o The Chef. Para isso, a empresa optou por investir no jornalismo e bater de frente com suas concorrentes, como Globo, Record e SBT. O programa Bora Brasil, apresentado por Joel Datena, ganhará mais tempo de tela e a Band contará com quase seis horas de "Datenas" diariamente.



As informações são do colunista Flávio Ricco. Atualmente, o noticiário é apresentado das 8h às 9h25, mas passará a ter três horas de duração. Joel Datena seguirá o mesmo tempo do pai, José Luiz Datena, e permanecerá ao vivo até às 11h, quando entregará a audiência para o Jogo Aberto, do Craque Neto.

A mudança de programação seria apenas uma solução provisória. Em um momento futuro, a Band planeja retornar com um programa matinal de culinária, mas ainda não tem nenhum plano concreto ou contrato firmado.





Vale lembrar que Edu Guedes rompeu sua parceria com a emissora após cerca de quatro anos. O modelo de contrato do apresentador passou a ser questionado pela nova direção da emissora. O chef de cozinha produzia o The Chef de maneira independente e apenas pagava uma comissão para a Band colocar o programa no ar.

Entretanto, o departamento comercial da Band, que passou a ser liderado por Walter Zagari, optou por rever o acordo para analisar uma forma de favorecer mais a emissora. Apesar disso, o namorado de Ana Hickmann optou por finalizar o contrato.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko