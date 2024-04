Reprodução/Instagram A atriz voltou a produzir conteúdos pornográficos após 16 anos

Na última quarta-feira (25), Rita Cadillac confirmou seu retorno à produção de conteúdos pornográficos. A atriz estava há mais de 16 anos longe do cinema adulto, mas impressionou os fãs ao compartilhar cenas com um ex-companheiro de Andressa Urach.



A artista ficou conhecida como musa do Programa do Chacrinha e já atuou em filmes pornográficos no passado. Apesar de ter permanecido longe de conteúdos desse gênero durante anos, aos 69 anos confirmou seu retorno ao lado do ator Jeferson Reis, de 28.

O produtor de conteúdo ganhou notoriedade ao protagonizar vídeos íntimos com Andressa Urach no começo de 2024. Em seus Stories do Instagram, Rita Cadillac divulgou uma prévia. "Por essa vocês não esperavam, né? Venha dar uma espiadinha em como ficou esse feat com ela", disparou o ator.





Nos anos 2000, a artista firmou um contrato com uma produtora de filmes pornôs e até mesmo comprou uma casa com a fortuna que recebeu pelas produções. Entretanto, estrelou seu último filme erótico em 2008. Em 2021, ressaltou em entrevista ao portal iG que não faria mais esse tipo de conteúdo: "Isso é muito doloroso. Não me arrependo de nada na minha vida, mas posso falar que se pudesse voltar no tempo eu não faria".





*Texto de Júlia Wasko

