Na última quarta-feira (24), Roseana Murray retornou ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A escrito voltou ao centro cirúrgico uma semana após receber alta, mas desta vez apenas para realizar a troca dos curativos dos machucados sofridos após ter atacada por três pitbulls.



"Estou no jardim do hospital. Esse pedaço de jardim é cheio de significados: é o jardim que homenageia os doadores de órgãos. O hospital planta jasmins para homenagear as famílias. Vim para os curativos no centro cirúrgico e logo estarei em casa outra vez", publico em seu Instagram.

Nos comentários, internautas demonstraram apoio à autora. "Você não me conhece, mas eu queria muito te abraçar. Muita luz no seu caminho", escreveu um dos usuários. "Se todos nós víssemos o mundo com suas lentes o mundo seria um lugar melhor", apontou outro. "Você é inspiração pura, um jardim de jasmins em nossas vidas, @roseanamurray. Obrigada por tanto!!!!", disse outro. "Sua fortaleza, me emociona. Sua força me fortalece, querida Roseana", concluiu outra.





No dia 5 de abril, Roseana Murray foi atacada por três pitbulls em Saquarema e permaneceu internada por 13 dias após ser socorrida às pressas com a ajuda de um helicóptero. Ao deixar o centro cirúrgico, ela agradeceu em entrevista ao RJTV: "para começar, eu tenho que aprender a escrever com a mão esquerda. Isso, para mim, é o mais importante. Eu vou ter que aprender muitas coisas, vou ser aluna de novo"

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko