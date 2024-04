Reprodução A ex-participante de Love Island admitiu o namoro fake com ex-Too Hot To Handle

Chloe Burrows ficou conhecida por sua participação no reality show Love Island. A estrela do programa revelou que viveu um romance fake com Harry Johnsons, ex-participante de Too Hot To Handle. E tudo isso por uma boa causa: ambos orquestraram o namoro para a produção de um documentário.





O relacionamento será o centro da narrativa da produção Love In The Limelight: UNTOLD, que visa expor a indústria de "showmances", os romances entre celebridades. Para isso, gera lucros que alcançam até R$ 1,6 milhão anualmente para aqueles que investem em viver relacionamentos falsos como um empreendimento.



Chloe Burrows entrevistou diversas celebridades de reality show, como Liam Reardon e Millie Court, e Cara De La Hoyde e Nathan Massey, de Love Island. Os "casais" admitiram que encenaram discussões e viveram romances falsos para ganhar dinheiro com fotos de paparazzi.

Com isso, a ex-participante da atração analisou que poderia produzir seu próprio "showmance" com um ensaio de fotos ao lado de Harry Johnsons. "Seria muito fácil ganhar dinheiro com isso. Você pode começar a ver a rede de finanças que pode estar por trás de um casal de reality".







Os dois se encontraram com Dave Read, agende de celebridades, que lhe ofereceu um "futuro lucrativo", incluindo até mesmo falsas compras em uma joalheria. "Não há razão para que vocês dois, em um ano, não consigam acumular 250 mil libras (aproximadamente R$ 1.615.152,95)", informou o empresário.

Entretanto, o lançamento da produção, na última quarta-feira (24), trouxe todas as mentiras à tona. Chloe Burrows expôs que tudo era apenas um jogo de cena e chorou de emoção após receber elogios da produção.

*Texto de Júlia Wasko

