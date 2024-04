Reprodução A atriz foi surpreendida com um presente do artista

No dia 17 de abril, Fernanda Paes Leme deu à luz Pilar, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio. Uma semana depois, a atriz chamou a atenção ao compartilhar um presente que recebeu de Bruna Gagliasso, Giovanna Ewbank e os três filhos do casal.



Dias antes, Fernanda Paes Leme fez uma publicação de aniversário para Bruno Gagliasso que gerou uma grande revolta nas redes sociais: "Dia 13 é tão dele! Já celebramos de formas tão especiais esse dia, em tantos lugares".

"Ele ama esse número e, por mais que eu nem lembre quando foi a última vez que o encontrei, que conversamos de verdade (não rapidinho aqui), que realmente estivéssemos próximos, olhando no olho. Temos muita história e queria que esse dia seguisse dele! Não, ninguém brigou, mas teve um afastamento, e quem sabe um dia eu saiba o porquê... Ou não também. E está de coração, tudo bem", acrescentou.





O afastamento dos amigos atiçou a curiosidade dos fãs, que passaram a especular sobre um possível desentendimento entre Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank. Em meio a tudo isso, a mãe de Pilar publicou um agradecimento aos amigos que lhe enviaram um buquê de flores.

"Amamos, tio Bruno, tia Giovanna, Titi, Bless e Zyan. Assim como amamos vocês sempre e para sempre", escreveu nos Stories do Instagram.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko