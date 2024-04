Reprodução/Instagram O polícial tornou-se alvo de um processo após entrar no reality show da Record

Fellipe Pedrosa Leal Villas está confinado em A Grande Conquista 2 e mal sabe o caos que provocou fora do confinamento do reality show da Globo. A Polícia Militar do Espírito Santo irá abrir um processo administrativo para apurar a entrada do soltado, que não recebeu autorização do comando-geral para se afastar do trabalho.

Em março, o policial militar solicitou licença à polícia para entrar no programa, não foi concedida e mesmo assim integrou o elenco. Por isso, o procedimento visa analisar os motivos de Fellipe Pedrosa Leal Villas desrespeitar o pedido que havia sido indeferido. Vale lembrar que isso não ainda se refere à demissão ou expulsão dele dos quadros da corporação.

Desde o dia 15 de abril, o mesmo está em férias e continua recebendo normalmente pelos vencimentos. O policial militar faz parte da corporação desde novembro de 2014 e seu último salário debitado em março, foi no valor de R$ 6.227,52.

Nas redes sociais, Fellipe Pedrosa Leal Villas se intitula como criador de conteúdo digital. No Instagram, ele já conta com 224 mil seguidores. O policial militar é pai de um menino e conta mais detalhes de sua carreira profissionais na web.







Há seis dias, seu perfil anunciou sua entrada em A Grande Conquista 2: "Oficialmente estou embarcando rumo a um grande desafio e conto com o apoio de cada um de vocês nessa minha nova caminhada. Será uma oportunidade única de desafiar os meus limites, aprender mais e buscar a realização de um sonho, vocês vão poder me acompanhar de pertinho".





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko