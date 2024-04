Reprodução/Globo O campeão do BBB 24 chorou ao desabafar com seus fãs

Nove dias após deixar o BBB 24, Davi Brito tem lidado com duas críticas nas redes sociais por conta dos problemas enfrentados em sua vida pessoal. O campeão da última edição do reality show da Globo venceu o programa com 60,52% dos votos, mas se deparou com uma grande legião de haters fora da casa mais vigiada do Brasil. Em uma sala de conversa do Twitter, o ex-brother chorou ao desabafar com os fãs.







"(...) De cada um de vocês tem me ajudado a fazer todo esse movimento aí, de quando eu estava dentro da casa, né? Às vezes, mesmo sabendo, poxa, sem intenção de receber nada de troca, né? Mas fazendo por amar, por gostar e o mais importante para mim é saber que fora de toda essa agonia, existem pessoas como vocês, que me amam, que gostam de mim, que me apoiam, que me abraça, que está comigo porque der e vier, que não solta a minha mão por nada e fico até emocionado em falar, sabe? Fico até emocionado... de saber que eu tenho toda essa torcida maravilhosa", disse em lágrimas.

"Não chora, Davi. Senão a gente chora junto", respondeu um dos fãs. "Fico muito emocionado", apontou o campeão do BBB 24, que continuou recebendo o apoio de seus admiradores na sala de bate-papo.

"Davi, nós estamos com você e sempre que você precisar, cara, entra aqui e fala com a gente. A gente está aqui para te dar apoio e nós torcemos muito por você. A gente enfrentou várias batalhas aqui, brigamos muito, mas assim, toda vez que você precisar entre aqui e fala com a gente, a gente vai te dar todo o amor que você merece, que você precisa. Saiba que você é muito amado, muito amado. Você foi um exemplo de fé, de persistência. O que a gente tem que praticar hoje é só amor, o amor que você também, que a gente sentiu por você quando a gente viu você dentro lá na telinha, sabe que você quis dar para várias pessoas, mas a gente está aqui, você deu, você deu para a gente que estava aqui fora e te observando. A gente foi seus companheiros aqui fora, entendeu? E a gente quer continuar te apoiando, porque a gente sabe que isso vai ser precioso para você e você pode contar com a gente", pontuou outro fã.





"Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Eu estou sem palavras para agradecer. Isso me deixa sem palavras. Eu choro, eu não aguento. Meu coração é muito mole. Essas coisas assim, meu coração é muito mole e eu só tenho que agradecer a cada um de vocês mesmo, de coração, por todo o que vocês quiserem. Deus abençoe."

"Só Deus sabe que eu passei dentro daquela casa. E você sabem também. Racismo. Humilhação. Rejeição. Todos os processos que eu passei ali dentro não foram fáceis. Tem coisa que acho que está marcado para o resto na minha vida. E só vocês que me dão esse apoio. Só tenho que agradecer. Que Deus abençoe cada um", concluiu o ex-brother.

🚨E esse áudio do Davi chorando em uma sala de conversa com fãs 👀 pic.twitter.com/0nZfgxvvNa — Dieguinho (@diegoschueng) April 25, 2024





*Texto de Júlia Wasko

