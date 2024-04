Reprodução/Globo O ex-participante do BBB 24 contou mais detalhes de sua situação financeira

Na última quarta-feira (24), Lucas Henrique lamentou a falta de publicidade e oportunidades de trabalho após o BBB 24. O ex-participante do reality show da Globo admitiu que o pós-programa não tem movimentado sua conta bancária.



"Publicidade não está aparecendo tantas (...) São poucas as oportunidades que tem, mas as que tem estou abraçando para fazer da melhor forma possível", apontou. Para o ex-BBB, o grupo Pipoca sai em desvantagem do reality show: "Temos dificuldade com as mudanças em pouco espaço de tempo. Uns têm mais estrutura, outros menos, e está difícil para todos".

Lucas Henrique ainda pontuou que sua equipe, formada por seis pessoas, é uma grande aposta. "Estou devendo todas elas (...) São pessoas que acreditam no meu trabalho, que também estão na expectativa. Estão trabalhando para que possamos fazer coisas muito legais para a população brasileira. Essas pessoas estão investindo em mim esperando o retorno", admitiu.

"Acredito que não vou voltar a dar aulas. Essa carreira de produtor de conteúdo é muito mais para somar a visibilidade que tenho para expandir a minha voz. Na sala de aula falo para 40 alunos, na internet posso atingir cerca de 1 milhão de pessoas", acrescentou.







"A minha separação influenciou neste pós, naturalmente (...) Tudo que aconteceu dentro da casa influenciou. O que aconteceu aqui fora, quando eu estava confinado, influenciou (...) Agora é gerenciar todo esse caos, esse risco que me coloquei e tentar agir da melhor forma possível para conseguirmos os melhores resultados dentro do cenário que tenho", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko