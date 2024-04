Reprodução/Instagram O suposto casal foi flagrado juntinhos ao lado dos amigos

Nesta quinta-feira (25), fotos de Bruna Marquezine e João Guilherme em clima de romance surgiram nas redes sociais. O suposto casal estava reunido com amigos e a atriz foi fotografada sentada no colo do cantor.

A imagem foi compartilhada em primeira mão pelo Subcelebrities, no Instagram. Além de Bruna Marquezine e João Guilherme, outros famosos como Maisa, Marina Sena, Juliano Floss e Veigh também participaram da resenha.

O encontro aconteceu logo após o ator revelar, em entrevista ao Steal The Look, que está apaixonado "há um tempo". João Guilherme ainda ressaltou que sua última compra foi um presente: "Não foi para mim. Eu estou apaixonado tem um tempo, eu só quero ver meu xuxu bem vestidinha, então eu comprei uma 'baby tee' da Maison Margiela linda. Poxa, e eu a vi provando e ela ficou realmente o xuxuzinho que ela é".





E será uma coincidência? A blusa da atriz no registro é da mesma marca citada pelo artista e é vendida por US$ 179, aproximadamente R$ 930. Com isso, os fãs de Bruna Marquezine e João Guilherme criaram ainda mais esperança de que o romance entre os atores seja real.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko