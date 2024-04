Reprodução O jornalista foi confundido com o ex-affair da cantora

No último domingo (21), o jogador de futebol Polidoro Junior confirmou os rumores de que viveu um affair com Pabllo Vittar. A notícia em si chocou muitos internautas e muitos o confundiram com seu homônimo, o jornalista Polidoro Júnior. O comunicador foi alvo de ameaças e xingamentos após ter seu nome envolvido na polêmica entre o atleta e a cantora.



"Comecei a receber muitas mensagens, passou da brincadeira, da zoação para ofensas, intolerância e ameaças (...) As mensagens homofóbicas vieram principalmente no privado do Twitter e do Instagram. O ser humano hoje, ao invés de evoluir, ele involuiu. Mentalidade de décadas passadas, e julgam por uma orientação sexual. Isso aí é abaixo do ridículo", relatou ao Uol.

Em 2021, Polidoro Júnior também foi confundido com Polidoro Junior, após o jogador de futebol viver um romance com Jojo Todynho. "Já tinha acontecido isso com a Jojo, mas nenhum ataque, foi mais na base da brincadeira, 'Poli namorando a Jojo'. Com a Pabllo Vittar foi bem diferente sim", apontou.





"Eu fico imaginando o que os homossexuais passam com esse tipo de intolerância, e também o próprio Vini Jr, do Real Madrid, na questão da intolerância racial (...), É preciso mudar esse jogo. Eu senti na pele por 48 horas, mesmo não tendo nada a ver com isso (...) Não sofri porque não é problema meu (...) Não me afetou em nada, não me sinto prejudicado. Simplesmente fiz as pessoas entenderem que não precisa ter intolerância em pleno século XXI. Estou tranquilo. Tive que responder muitas mensagens, claro, a maioria de zoação de muitos conhecidos e torcedores daqui, de vários clubes, mas não me afetou em nada", concluiu.

Vale lembrar que os dois já se encontraram: "Eu estive com ele [jogador Polidoro Jr] em 2019. Ele, na época, tinha 22 para 23 anos, e eu tinha 53 (...) Nos encontramos em São Paulo e a entrevista está no meu canal no YouTube".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko