Reprodução/Gshow/Fabiano Battaglin O músico será homenageado em uma série documental

Em meio a um divórcio conturbado, regado de revelações e puladas de cerca, Belo terá sua trajetória pessoal e artística retratada em uma série documental do Globoplay. O novo produto da plataforma de streaming contará com a criação e produção de José Junior.



"O Belo é o Roberto Carlos da favela, um fenômeno desde os anos 1990 até os dias de hoje. No documentário, teremos várias facetas dele, muitas desconhecidas, como o Belo avô. Ele topou falar sobre tudo", revelou o criador à coluna Play, do jornal O Globo.

O documentário será produzido e realizado pela AfroReggae Audiovisual e contará com direção de Gustavo Gomes e Jorge Espírito Santo ao longo de quatro episódios.





A turnê em comemoração aos 30 anos do grupo Soweto também será mostrada na produção, que ainda não tem data de estreia definida. A banda fez sucesso nos anos 1990 e emplacou diversos sucessos, como Farol das Estrelas, Refém do Coração e Momentos.

Em 2023, Belo estreou como ator no papel de um policial na série Veronika, do Globoplay. À coluna Patrícia Kogut, ele esclareceu mais detalhes de sua experiência ao ser preso por tráfico de drogas e associação com o tráfico em 2000: "Volto a me reencontrar com a polícia, mas agora como um grande artista. Há 20 e poucos anos, eu tive aqueles problemas, mas reconstruí a minha vida e dei a volta por cima. O contato com os policiais tem sido incrível".

*Texto de Júlia Wasko

