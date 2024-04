Reprodução O jornalista se pronunciou sobre sua discussão com a cantora

Na última quarta-feira (24), Jojo Todynho foi à festa de aniversário de Ludmilla e decidiu resolver seus conflitos com o colunista Thiago Sodré. A cantora questionou os comentários feitos pelo jornalista no programa Chupim, da Metropolitana FM.





"Como você pode chamar alguém de ordinária sem conhecer a pessoa? Isso me afetou, e afeta também a minha avó. Mostraram para ela você me chamando de ordinária. Você não pode falar das pessoas sem conhecer. Ficaria feliz se eu fosse a um podcast e mencionasse seu nome sem te conhecer?", teria dito a ex-cantora ao jornalista. Após a repercussão, o comunicador da RedeTV! se pronunciou e admitiu que pediu desculpas à artista.



Em março deste ano, Ssodré disparou no programa ao vivo: "A Jojo é uma ordinária, pelo amor de Deus. Essa mulher é uma ordinária, prepotente, arrogante, ignorante, metida, nojenta e agora agressora [...] Os porteiros do condomínio dela não gostam, as pessoas que trabalham com ela não gostam, os seguranças não gostam, a imprensa não gosta, os amigos não gostam, os artistas não gostam. Só quem gosta são os milhões de seguidores dela".



O barraco foi revelado pelo colunista Lucas Pasin, do UOL. Jojo Todynho teria se exaltado diversas vezes durante a conversa com Thiago Sodré. Ela afirmou que pensou em responder à crítica dele nas redes sociais, mas esperou o momento certo para resolver tudo pessoalmente.





A artista inclusive chegou ao evento falando que não daria entrevistas, mas mudou de ideia e conversou com outros repórteres, mas com uma condição: "Sem polêmicas".

Em suas redes sociais, Thiago Sodré se pronunciou. "Não houve barraco. Apenas conversamos como duas pessoas públicas, infelizmente aconteceu na entrada de uma festa, onde tinham outras pessoas públicas e alguns jornalistas que presenciaram o ocorrido entre eu e Jojo Todynho que não passou de uma conversa. Ficamos ali conversando por uns 10 minutos, ela colocando o seu ponto de vista e eu esclarecendo as minhas falas. Nós entendemos, ela seguiu para festa e eu continuei fazendo o meu trabalho, sem alteração alguma. Foi isso", escreveu na legenda do Instagram.

"Tá rolando uma polêmica na internet envolvendo eu e a Jojo Todynho, gente. Nós nos encontramos ontem na festa da Ludmilla. Eu estava fazendo uma cobertura e a Jojo chegou. E ela veio me questionar sobre uma entrevista que eu dei recentemente para o Chupim que eu falei sobre ela. Falei algumas coisas sobre a personalidade dela, sobre o comportamento dela. Mas deixa eu esclarecer uma coisa aqui para vocês, não rolou barraco entre eu e a Jojo na porta da festa da Ludmilla, como foi publicado pelo jornalista Lucas Pasin, do UOL", pontuou.

"Rolou uma conversa, um acerto entre nós dois. Ela veio me questionar, sim, me confrontar sobre as minhas falas no programa Chupim, e a Jojo fala muito alto, gente. A Jojo tem um timbre de voz forte, então quando ela começa a falar, já chama a atenção. E como tinham algumas pessoas em volta, alguns jornalistas, as pessoas começaram prestar atenção. Mas logo depois ela foi abaixando o tom de voz dela, que é forte, que é alto e eu também expliquei sobre as minhas falas e ficou tudo bem. E ela seguiu para a festa e eu segui a minha vida normal e nós demos continuidade à vida agora", concluiu.





