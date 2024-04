Reprodução/Instagram Raquel, irmã de Davi, tem dificultado a aproximação de fãs do campeão do BBB 24





Davi Brito esteve na quarta-feira (24) nos Estúdios Globo para participar do Domingão do Huck, mas um detalhe chamou a atenção dos amigos da coluna que acompanharam todos os passos do campeão do BBB 24: sua irmã, Raquel Brito, agiu como um cão de guarda e proibiu até mesmo alguns funcionários da emissora de se aproximarem do rapaz para tirar foto.





Sim, caro leitor. É isso mesmo que você leu. Um dos amigos da coluna foi impedido por Raquel de tirar foto com Davi dentro da Globo. Ela simplesmente esticou os braços e disse diversos "não", impedindo a apoximação de quem tentava tietá-lo.

Obviamente que com pessoas famosas, que dão as caras no vídeo, Raquel não impediu os registros de selfies. Tanto que algumas personalidades que cruzaram com o campeão do BBB 24 no estúdio de Luciano Huck e nos corredores da emissora já expuseram seus cliques ao lado do rapaz. Mas sua irmã parece ter uma certa seletividade quando o pedido vem de alguém anônimo.

O comportamento da moça dentro da Globo chamou a atenção. Embora tenha se portado com certa rispidez quando alguém se aproximava do irmão, ela não pensou duas vezes na hora de tietar os famosos que encontrou no caminho. Quando viu o cantor Belo, ela perdeu o controle e saiu correndo para fazer o registro de sua selfie.





Na hora da gravação, ela e a mãe, dona Elisângela, não desgrudavam de Davi. Nossas fontes que estavam no estúdio disseram que as duas sempre davam um jeitinho de encontrar a câmera que estava focando no campeão do BBB 24 para tentar entrar no enquadramento da cena, para terem suas imagens bastante projetadas.



E por falar na entrevista de Davi ao Domingão, o assunto Mani Rego não deixou de ser questionado, mas o rapaz fugiu bastante em suas respostas. Ele citou a separação, mas foi breve, sem dar corda ao assunto, e não respondeu efetivamente o que lhe foi perguntado. E isso se repetiu em outros momentos, quando outros assuntos espinhosos foram levantados.

Os comentários que recebemos de nossas fontes na Globo é de que ele está visivelmente triste. Embora existam picos de felicidade, esboçados nos momentos em que cita sua vitória noBBB 24, ele demonstra muita preocupação e medo. É raro vê-lo sorrindo espontaneamente, caminha cabisbaixo e com o semblante fechado.

Somente nesta semana, Davi gravou sua participação no Domingão, Altas Horas e Caldeirão com Mion. Além disso, também participou de mais compromissos envolvendo o documentário que contará sua história de vida, feito pelo Globoplay.